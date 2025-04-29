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Общество

Начались клинические испытания первой вакцины от акне

2 минуты чтения 19:38

Французская фармацевтическая компания Sanofi приступила к начальной стадии клинических испытаний вакцины от акне. В случае успешного прохождения тестирования препарат станет первой в мире подобной вакциной. Об этом сообщает Live Science.

В то же время, по данным издания, пока нет никаких доступных данных об испытаниях, которые подтвердили бы, что вакцина работает. Исследование должно завершиться к 2027 году. В течение этого периода Sanofi планирует набрать около 400 взрослых в возрасте от 18 до 45 лет, страдающих от умеренной или тяжелой формы акне на лице. Часть участников получат до трех инъекций вакцины, в то время как контрольной группе введут плацебо без действующих веществ.

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Live Science отмечает, что компания не раскрыла никаких подробностей о том, как именно будет действовать вакцина. Из открытых источников известно, что это мРНК-вакцина. Попав в организм, она побуждает иммунную систему атаковать определенные белки.

По данным издания, на то, чтобы вакцина стала доступной пациентам, обычно уходит около 10 лет от момента начала разработки препарата до его лицензирования и одобрения для широкого использования. Так, даже если первое испытание безопасности и эффективности новой вакцины даст положительные результаты, потребуется провести гораздо больше испытаний, прежде чем она попадет в медучреждения.

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Live Science пишет, что ученые компании Sanofi — не единственные, кто разрабатывает вакцину от акне. Над этой же проблемой работают, в частности, калифорнийские ученые, однако французские исследователи, вероятно, продвинулись в своей работе дальше других.

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