В РПЦ назвали стихи шестиклассницы творением демона

Схиигумен Гавриил в своей проповеди 29 апреля заявил, что так называемые «дети индиго» обладают «демоническими дарами» и уже с рождения могут быть одержимы. В качестве примера он привел стихотворения ученицы шестого класса, которые по его словам, на самом деле были написаны «существом высшего порядка».

Православный священник заявил, что сегодня огромное количество детей рождаются уже «одержимыми злыми духами» и проявляют «какие-то сверхъестественные способности». «Родители в восторге, этих детей теперь называют красивым словом „дети индиго“. <…> Мне приходилось общаться с такими детьми, я убедился, что эти дары демонические», — заявил представитель РПЦ.

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Схиигумен рассказал, что недавно к нему пришла шестиклассница, которая показала тетрадь со стихотворениями собственного сочинения. По его словам, «это писала не девочка, это писал демон — существо высшего порядка».

«Потому что с точки зрения лексики, с точки зрения эмоциональной, с точки зрения образности, переживаний, которые там описаны, ничего подобного этот ребенок не мог ни прочувствовать, ни переживать, ни написать таким слогом и такими словами, как было это написано», — заявил православный священник.

Представитель РПЦ добавил, что произведения ребенка были «совершенными» и их «можно в любом политическим сборнике тут же печатать в готовом виде».

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В начале апреля схиигумен Гавриил обвинил матерей в том, что у них рождаются «забесовленные дети». По его мнению, «у грешных родителей рождаются дети, уже забесовленные от чрева матери, потому что в матери находится демон», а из-за этого ребенок «рождается уже одержимым» и потом хочет «менять пол».

В пример он привел женщину, которая была гинекологом и якобы «сделала тысячи абортов, то есть фактически была палачом, на руках которого огромное количество смертей вот этих младенцев, которые имели уже душу». По его словам, все это в будущем послужило причиной желания дочери женщины совершить трансгендерный переход.



