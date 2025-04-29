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Общество

СМИ: студенты МГИМО пишут тексты для российской фабрики фейков

2 минуты чтения 16:38 | Обновлено: 16:47

Российские пропагандистские псевдоновостные сайты создаются с помощью студентов МГИМО, утверждает медиа «Точка» со ссылкой на источник, принимавший участие в работе этой фабрики фейков.

«Вакансиями» для работы в вузе делятся среди знакомых студентов, но иногда их распространяют и в открытых чатах языковых клубов. Официально кандидатам предлагают «написание или перевод статей», но после небольшого тестового задания им рассказывают, что на самом деле они будут заниматься «созданием положительного образа России». Авторы фабрики получают от 100 до 120 тысяч рублей, переводчики — 80 тысяч рублей.

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«Если сначала в текстах просто критиковались правительства конкретной европейской страны, и авторы сами могли определять темы, то со временем от нас стали требовать четкую пропагандистскую позицию», — рассказал источник журналистов. Темы статей, как отмечают авторы текста, могут повторять обычные пропагандистские клише или подстраиваться под актуальную повестку или события, например, выборы в Европарламент или Олимпиаду.

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«Точка» также отмечает, что в редакции фабрики фейков ставились технические задания для астрологов-«экспертов» на пропагандистских площадках, готовился спортивный контент, тексты для женщин, а также по темам здоровья, жизни селебрити и конспирологические материалы. Организаторам помогали студенты-европейцы и другие идейные сторонники российского режима, которые имели возможность регистрировать домены сайтов на реальных граждан ЕС и проводить интервью с «экспертами»-иностранцами без акцента.

«Большинство ребят изначально не верило в то, что писали. Воспринималось это скорее как что-то абсурдное. Главная или, может, даже единственная причина, почему люди там задерживались — это деньги», — рассказал источник издания. Он отметил, что ушел с этой работы, как только у него появилась для этого финансовая возможность.

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