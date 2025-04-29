Служащих украинских военкоматов отправят на фронт

Военнослужащие украинских территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК, аналог российских военкоматов) будут отправляться в зону боевых действий для прохождения службы, об этом заявили в генеральном штабе вооруженных сил Украины (ВСУ).

В ВСУ отметили, что решение коснется только годных по состоянию здоровья служащих, не имеющих боевого опыта. На их должности назначат ветеранов боевых действий, которые не могут служить на фронте из-за контузий и других проблем со здоровьем.

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В ВСУ отметили, что ротация кадров ТЦК проводится с 2022 года, и сейчас уже более 70% служащих этой структуры имеют опыт участия в боевых действиях. Также отмечается, что гражданскими лицами среди сотрудников ТЦК являются всего 20%. Решение принято главнокомандующим ВСУ Александром Сырским.

Требование об отправке сотрудников на фронт в ВСУ объяснили необходимостью «соблюдения принципа социальной справедливости» и работой по улучшению качества функционирования системы ТЦК. В тексте заявления также отмечается, что эта мера «будет способствовать укреплению братства, боевого духа, а также взаимоуважения в военных коллективах».

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«Важные истории» отмечают, что тема методов, используемых сотрудниками ТЦК при поиске и поимке мужчин для отправки на фронт, неоднократно поднималась украинскими СМИ. А термин «бусификация», которым в Украине называют облавы и принудительную отправку в войска, стал словом 2024 года по версии словаря современного украинского языка.

Жители Украины, как отмечают журналисты, начали протестовать против «бусификации» и действий ТЦК, а также периодически нападать на сотрудников военкоматов. Тема принудительной отправки на фронт активно используется и российской пропагандой для дискредитации украинского военного и политического руководства.