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Общество

Потребление шампанского и фруктов оказалось в числе снижающих риск внезапной остановки сердца факторов

2 минуты чтения 11:44

Повышенное употребление игристых вин и фруктов вместе с поддержанием стройной фигуры и сохранением позитивного взгляда на жизнь могу снизить риск смерти в результате внезапной остановки сердца (ВОС). Об этом пишет британская газета The Guardian, ссылаясь на результаты первого в мире исследования подобного рода.

Издание отмечает, что ВОС ежегодно становится причиной смерти миллионов людей по всему миру. В ходе исследования ученые выявили в общей сложности 56 неклинических факторов риска, связанных с ВОС, которые касаются образа жизни, физических показателей, психосоциальных факторов, социально-экономического статуса и окружающей среды. При этом, по словам авторов работы, полученные данные убедительно доказывают, что устранение этих факторов может предотвратить от 40% до 63% случаев ВОС. 

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Важными защитными факторами в борьбе с ВОС, как утверждают ученые, являются повышенное потребление игристых и белых вин, фруктов, поддержание позитивного настроения, контроль веса и артериального давления, а также образование. При этом устранение худшей трети из 56 факторов риска способно предотвратить до 40% случаев ВОС, тогда как устранение остальных двух третей увеличивает эту долю до 63%.

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«Насколько нам известно, это первое исследование, которое всесторонне изучило связи между неклиническими модифицируемыми факторами риска и заболеваемостью ВОС. Мы были удивлены большой долей случаев ВОС, которые можно было предотвратить путем улучшения неблагоприятных факторов», — прокомментировал полученные результаты соавтор исследования Жэньцзе Чен из Университета Фудань в Шанхае.

Как отмечается, в ходе своей работы ученые изучили медицинские информацию о  более 500 тысячах человек, хранящуюся в британской базе UK Biobank.

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