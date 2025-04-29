Повышенное употребление игристых вин и фруктов вместе с поддержанием стройной фигуры и сохранением позитивного взгляда на жизнь могу снизить риск смерти в результате внезапной остановки сердца (ВОС). Об этом пишет британская газета The Guardian, ссылаясь на результаты первого в мире исследования подобного рода.

Издание отмечает, что ВОС ежегодно становится причиной смерти миллионов людей по всему миру. В ходе исследования ученые выявили в общей сложности 56 неклинических факторов риска, связанных с ВОС, которые касаются образа жизни, физических показателей, психосоциальных факторов, социально-экономического статуса и окружающей среды. При этом, по словам авторов работы, полученные данные убедительно доказывают, что устранение этих факторов может предотвратить от 40% до 63% случаев ВОС.

Я переехал в Лондон в 43 года Я был журналистом в Москве, дважды эмигрировал, а теперь учусь на психоаналитика Общество 12 минут чтения

Важными защитными факторами в борьбе с ВОС, как утверждают ученые, являются повышенное потребление игристых и белых вин, фруктов, поддержание позитивного настроения, контроль веса и артериального давления, а также образование. При этом устранение худшей трети из 56 факторов риска способно предотвратить до 40% случаев ВОС, тогда как устранение остальных двух третей увеличивает эту долю до 63%.

За что посадили самого преданного генерала Путина И что это может нам рассказать обо всем устройстве армии и государства Политика 9 минут чтения

«Насколько нам известно, это первое исследование, которое всесторонне изучило связи между неклиническими модифицируемыми факторами риска и заболеваемостью ВОС. Мы были удивлены большой долей случаев ВОС, которые можно было предотвратить путем улучшения неблагоприятных факторов», — прокомментировал полученные результаты соавтор исследования Жэньцзе Чен из Университета Фудань в Шанхае.

Как отмечается, в ходе своей работы ученые изучили медицинские информацию о более 500 тысячах человек, хранящуюся в британской базе UK Biobank.