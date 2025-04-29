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Общество

Ученые обнаружили невидимое молекулярное облако рядом с Землей

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Международная группа ученых из США, Великобритании, Израиля, Южной Кореи, Франции, Германии и Канады обнаружила невидимое молекулярное облако недалеко от Земли. Об этом сообщает CNN.

Молекулярные облака состоят из газа и пыли, из которых могут образовываться молекулы водорода и оксида углерода. Внутри таких облаков могут образовываться молодые звезды. Новому облаку дали название Эос в честь греческой богини зари. Его масса примерно в 3400 раз превышает массу Солнца. Облако имеет форму полумесяца и находится примерно в 300 световых годах от Земли.

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«В астрономии увидеть ранее невидимое обычно означает заглянуть вглубь с помощью все более чувствительных телескопов. <…> Эта штука была практически на нашем космическом заднем дворе, а мы ее просто пропустили», — рассказал соавтор исследования Томас Хоуорт, астрофизик из Лондонского университета королевы Марии.

Он объяснил, что ученые обычно обнаруживают молекулярные облака с помощью радио- и инфракрасных наблюдений, которые позволяют зафиксировать химические признаки оксида углерода. «[Оксид углерода] яркий, и у нас есть много установок, которые могут его обнаружить», — добавил Хоуорт.

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Однако Эос, несмотря на то, что это наиболее близкое к Земле молекулярное облако из ныне известных ученым, оставался незамеченным, поскольку в нем нет большого количества оксида углерода и объект не испускает характерную сигнатуру. Заметить объект ученым удалось благодаря анализу данных, собранных дальним ультрафиолетовым спектрографом FIMS-SPEAR, который работал в качестве прибора на корейском спутнике STSAT-1.

Ученые отметили, что это первое молекулярное облако, открытое новым способом. По их словам, оно «буквально светится в темноте». Исследователи утверждают, что его близость к Земле позволит изучить, как «формируются и распадаются молекулярные облака, и как галактика начинает преобразовывать межзвездный газ и пыль в звезды и планеты».

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