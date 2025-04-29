Литературный мир обвинили в «маргинализации» мужчин-писателей

Современные мужчины-писатели вынуждены работать в условиях, когда в издательском деле «доминируют женщины», это может способствовать недостаточному освещению в литературе тем, которые интересны мужчинам, сообщает The Times со ссылкой на мнение Джуда Кука, основателя первого издательства только для авторов мужского пола Conduit Books.

Кук считает, что из-за доминирования женщин-авторов и агентов мужчинам может быть сложно рассказывать о своем опыте отцовства, выстраивания карьеры, а также романтических отношений. Он создал издание, чтобы дать возможность публиковаться «маргинализированным» авторам, и собирается начать с дебютной книги британского писателя в возрасте до 35 лет.

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Основатель издательства считает, что многие великие писатели-мужчины опубликовали свои работы десятилетия назад, но сейчас система не настроена к таким авторам дружелюбно. «Существует предположение, что у всех мужчин все хорошо, у них есть связи и деньги. Но если вы 21-летний мужчина-писатель из Ньюкасла, вы почувствуете, что система работает против вас», — заявил Кук.

При этом Кук подчеркнул, что основание его издательства Conduit Books не является враждебным действием по отношению к женщинам в литературной индустрии, которая существовала в логике «патриархального господства» на протяжении 3 тысяч лет.

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Журналисты отмечают, что по некоторым критериям, например, по номинациям на Букеровскую премию, авторы-мужчины не являются маргинализированными. Кук же в своих оценках опирается на количество номинаций женщин на премию от The Bookseller — среди десяти номинантов за апрель не оказалось ни одного мужчины.

Conduit Books, как заявил Кук, со временем станет открытым и для публикации литературы, написанной женщинами, однако прямо сейчас он все же планирует сконцентрироваться на поддержке мужчин.