Черногория пересмотрит все выданные почетные гражданства

Премьер-министр Черногории Милойко Спайич объявил, что в ближайшие дни инициирует пересмотр выданных почетных гражданств, чтобы оценить, внесли ли их обладатели реальный вклад в развитие страны. Об этом сообщил общенациональный вещатель Adria TV.

«Если выяснится, что почетные гражданства были предоставлены без четких критериев, это подорвет веру граждан в верховенство закона и откроет простор для политической коррупции», — заявил Спайич.

По данным Центра гражданского образования, в Черногории к концу ноября 2022 года было выдано более тысячи почетных гражданств. В конце того же года страна «под давлением Европейской комиссии», официально отменила программу предоставления экономического гражданства, напоминает «Радио Свободная Европа».

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Еврокомиссия объяснила, что такая схема представляет риски для безопасности, может способствовать отмыванию денег, уклонению от налогов, коррупции и организованной преступности и не соответствует правовой практике Европейского союза.

Ранее журналисты «Фонда борьбы с коррупцией» выяснили, что у ведущей «Первого канала» Екатерины Андреевой, известной как «любимая телеведущая Путина», есть паспорт Черногории, который позволяет ей свободно ездить по Европе. После публикации расследования председатель совета директоров ФБК Мария Певчих сообщила, что фонд направил обращение к властям Черногории с просьбой лишить Андрееву гражданства.

«За какие заслуги его выдали непонятно, а сейчас вообще никаких поводов не осталось. Да и зачем главной пропагандистке Путина вражеский паспорт страны НАТО?» — подчеркнула Певчих.

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Глава юридического отдела ФБК Вячеслав Гимади пояснил, что, согласно законам Черногории, гражданство может быть отозвано, если поведение «особо значимого гражданина» наносит серьезный ущерб жизненно важным интересам стран.

По данным ФБК, накануне активисты вышли к зданию правительства Черногории с требованиями лишить Андрееву гражданства балканской страны.



