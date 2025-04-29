СМИ: ГРУ собирает европейские адреса противников Кремля

Агентам российской военной разведки (ГРУ) в начале года поручили «срочно» собрать информацию о лидерах мнений в Европе, не согласных с политикой российских властей, сообщает расследовательский проект Михаила Ходорковского «Досье».

По данным издания, ГРУ интересуют персональные данные политиков, журналистов, блогеров, деятелей культуры и других известных людей. Агентам приказали собрать информацию об источниках финансирования и вероятных спонсорах, а также рабочие и домашние адреса противников Кремля.

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«Досье» предполагает, что российские спецслужбы готовят провокации и «враждебные акции» против политических оппонентов российской власти. Например, весной 2024 года военная разведка готовила покушение на создателя и администратора телеграм-канала «ВЧК-ОГПУ» Александра Шварева, утверждают авторы расследования.

Сам Шварев 29 апреля в интервью Русской службе Би-би-си сообщил, что «Досье» несколько месяцев назад стало известно о готовящемся покушении на него. «Могу со всей ответственностью сказать, что я одно время ходил с охраной. Потому что было понимание, из разных, скажем так, источников, что есть угроза моей безопасности», — рассказал Шварев. При этом он не стал комментировать информацию от источника Би-би-си о том, что с ним общались правоохранительные органы Латвии.

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Шварев рассказал, что в августе прошлого года он был госпитализирован с «неким токсическим поражением» после того, как выкурил сигарету из пачки, которую хранил в беседке на своем участке. «У меня онемел язык и нижняя губа, через день начали неметь пальцы рук, потом стали неметь ноги, появились проблемы с глотанием. В таком состоянии я был примерно неделю, потом лег в больницу», — рассказал создатель «ВЧК-ОГПУ». При этом служба госбезопасности Латвии после проверки заявила, что не нашла связи между болезнью и «злонамеренной иностранной деятельностью».