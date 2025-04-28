Трампу посоветовали отправить Путина и Россию «на корм рыбам»

Сенатор от Республиканской партии Джон Кеннеди в эфире Fox News обвинил Владимира Путина в нарушении обязательств перед президентом США Дональдом Трампом и призвал вести с Путиным более жесткие переговоры. Сенатор Джон Кеннеди не имеет отношения к династии Кеннеди, в которую входят 35-й президент США Джон Кеннеди и действующий министр здравоохранения Роберт Кеннеди-младший.

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«Путин отказался от всех обещаний, которые он давал президенту Трампу. Его последнее предложение — это, в общем, ничто. Он хочет сохранить все захваченные территории. Он хочет запретить Украине вступать в НАТО и хочет, чтобы Америка и Европа перестали помогать Украине», — заявил сенатор-республиканцев в эфире Fox News Sunday.

Также Кеннеди допустил, что Путину кажется, будто американские чиновники «боятся его», и призвал вести с ним более жесткие переговоры. Он считает, что США должны «прижать Россию к земле и придушить», чтобы заставить ее сесть за стол переговоров.

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«Он обходит президента Трампа на каждом шагу. Он неуважительно относится к нашему президенту. Я не думаю, что ситуация улучшится, пока мы не дадим мистеру Путину понять, что готовы превратить его и его страну в корм для рыб», — сказал Кеннеди. Он уточнил, что имеет в виду не ядерную войну, а серьезное ужесточение санкций.

По мнению Кеннеди, европейские страны должны «действовать лучше» и «платить по счетам». «Если бы не американские налогоплательщики, Путин был бы сейчас в Париже», — отметил сенатор. При этом республиканец подчеркнул, что главное для него — привлечь Путина к ответственности за «издевательства» над Трампом.