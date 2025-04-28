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Общество

Ученые назвали безопасную для планеты норму потребления мяса

2 минуты чтения 20:20

Ученые из Датского Технического института опубликовали исследование, в котором говорится, что один человек должен съедать не больше 255 граммов мяса в неделю, чтобы не наносить вреда планете. Об этом сообщает The Independent.

Как пишет издание, ученые на протяжении многих лет призывают сократить потребление мяса и увеличить потребление бобовых, чтобы удовлетворить потребность человеческого организма в белке. По оценкам специалистов, на сферу животноводства приходится почти 15 процентов мировых выбросов парниковых газов.

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«Большинство людей сейчас понимают, что нам следует есть меньше мяса как по экологическим, так и по медицинским соображениям. Но трудно понять, насколько «меньше» и действительно ли это имеет значение в общей картине. Поэтому, основываясь на предельных возможностях планеты, мы рассчитали конкретную цифру — 255 граммов мяса птицы или свинины в неделю», — рассказала ведущий автор исследования Каролин Гебара. Это эквивалентно примерно двум филе куриной грудки, добавила исследовательница.

При этом ученые подчеркнули, что эта цифра относится только к мясу птицы и свинине. Исследователи предупредили, что даже «скромное потребление» говядины превышает допустимые нормы.

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«Наши расчеты показывают, что даже умеренное количество красного мяса в рационе несовместимо с тем, сколько ресурсов планета может восстановить, исходя из экологических факторов, которые мы рассматривали в исследовании», — отметила Гебара.

Ученые считают, что пескетарианская, вегетарианская и веганская диеты с гораздо большей вероятностью будут соответствовать возможностям планеты.

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