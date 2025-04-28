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Общество

Постоянные крики родителей способны изменять мозг ребенка

2 минуты чтения 15:22

Ребенку, на которого постоянно кричат родители, учителя и организаторы активностей для детей, в дальнейшем может быть сложно выстраивать дружеские отношения и получать удовольствие от общения, сообщает The Independent со ссылкой на данные благотворительной организации Words Matter.

Активисты и эксперты в области детского развития также считают, что систематический крик на детей может изменять их мозг и повышать вероятность развития психических расстройств, отмечают журналисты. «Детям необходимо доброе, поддерживающее общение со стороны взрослых — это жизненно важно для формирования их личности и эмоциональной устойчивости», — сказал профессор Университетского колледжа Лондона Питер Фонаги.

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Представители Words Matter выступят с докладом по этой теме перед депутатами британского парламента, сообщает The Independent. Журналисты со ссылкой на данные исследований подчеркивают, что двое из пяти детей в Великобритании систематически подвергаются словесным оскорблениям, более половины из них — еженедельно.

Активисты отмечают, что словесные оскорбления можно считать одной из самых распространенных форм жесткого обращения с детьми. Фонаги утверждает, что это насилие можно отнести к «одной из самых предотвратимых причин проблем с психическим здоровьем». По его мнению, грубость в общении с ребенком может негативно повлиять на развивающийся мозг.

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Журналисты сообщают, что в число долгосрочных последствий постоянных криков и грубых слов в адрес ребенка входят тревожность, депрессия, расстройства пищевого поведения, злоупотребление психоактивными веществами, причинение вреда самому себе и самоубийства.

«Если правительство действительно хочет иметь самое здоровое поколение в истории, борьба со словесными оскорблениями должна стать основной частью национальной стратегии охраны психического здоровья», — заявила основатель Words Matter Джессика Бонди.

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