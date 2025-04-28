Названо число регулярно перерабатывающих россиян

В России 31% опрошенных офисных работников регулярно сталкиваются с переработками. Об этом говорится в исследовании SuperJob, с которым ознакомилось РИА «Новости».

Согласно исследованию, в котором приняли участие 1600 респондентов, всего с переработками в офисе сталкиваются 77% россиян: 31% — регулярно, еще 46% — периодически. Именно эта группа людей, работающая сверхурочно, чаще всего чувствует, что должна доказывать свою полезность, утверждают аналитики. «Если не доказываешь эффективность, то работодатель считает тебя ненужным специалистом, не платит премии и не повышает зарплату», — поделились респонденты.

Я переехала во Вьетнам и была в шоке Тут много дешевых фруктов и море рядом, но летающие тараканы и фекалии на улицах портят все Общество 7 минут чтения

В свою очередь, среди тех, кто уходит из офиса вовремя, каждый второй лишен подобных переживаний.

В целом, как показало исследование, 61% сотрудников испытывают необходимость доказывать свою эффективность: 21% — часто, 40% — иногда. 9 из 10 работников уверены в доверии со стороны руководства: 36% абсолютно уверены в этом, еще 54% — скорее уверены.

Аналитики отметили, что переработки в какой-то степени стали компенсацией за возможность работать из дома. Согласно результатам исследования, чаще всего с систематическими переработками сталкиваются офисные сотрудники на гибридном графике — так ответили 37% респондентов. Эти же сотрудники чаще беспокоятся о своей эффективности.

В то же время среди дистанционных работников и сотрудников на гибридном графике больше тех, кто абсолютно уверен в доверии со стороны руководства — 41% и 40% соответственно.

Я живу в Алжире на 40 тысяч рублей в месяц Нам с мужем хватает этих денег на все. Мне очень нравится эта страна Общество 9 минут чтения

В марте опрос банка ВТБ среди 1,5 тысячи россиян показал, что переработки стали одной из основных проблем, которая мешает наладить баланс между работой и личной жизнью. Выяснилось, что каждый пятый россиянин за прошедший год отказался от личной жизни и сконцентрировался на построении своей карьеры.

По словам начальника управления «Зарплатные проекты» ВТБ Евгения Темякова, современный ритм жизни вынуждает россиян расставлять приоритеты. Он подчеркнул, что сотрудники давно перестали ограничиваться стандартным рабочим графиком и постоянно находятся на связи через рабочие чаты, что оставляет им меньше времени для других дел.



