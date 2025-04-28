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Общество

Власти захотели пересчитать неработающих россиян

2 минуты чтения 13:50

Российские власти будут собирать информацию о неработающих гражданах трудоспособного возраста, требовать от региональных чиновников бороться с нелегальным наймом, а также находить случаи подмены трудовых отношений гражданско-правовыми. Об этом сказано в плане Министерства труда по противодействию нелегальной занятости на 2025-2027 годы, с которым ознакомился РБК.

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В документе перечислены 18 мер, которые в том числе направлены на поиск официально неработающих граждан трудоспособного возраста, сообщает РБК. Согласно документу, до 15 июля Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) должна оценить численность таких россиян и составить статистику по полу и возрасту. После этого Минтруд до 1 марта следующего года предоставит правительству план действий по «вовлечению в трудовую деятельность неработающих граждан трудоспособного возраста».

Также Роструд вместе с МВД до 15 июля должен будет провести «комплекс мероприятий, направленных на профилактику, выявление и пресечение фактов осуществления трудовой деятельности граждан с нарушением порядка оформления трудовых отношений» и отчитаться об этом правительству.

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Согласно плану, чиновники должны будут каждый квартал составлять статистику по нелегальной занятости в разных регионах и сферах деятельности. А до 1 ноября Минтруд должен предложить способы по борьбе с подменой трудовых отношений гражданско-правовыми.

Правительство собирается следить за эффективностью борьбы с нелегальной занятостью на региональном уровне. На основе статистики Минтруд разработает KPI для каждого региона по «выводу из нелегальной занятости». Обновлять целевой показатель планируют ежегодно.

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