В Подмосковье провели тайный концерт для раненых северокорейских солдат

Для проходящих лечение в России солдат из КНДР устроили праздничный концерт в больнице, он прошел в феврале или марте 2025 года, сообщает «Верстка» со ссылкой на опубликованный ролик и информацию источников.

Журналисты утверждают, что северокорейские военные, участвовавшие в боях в Курской области, проходят лечение в подмосковном госпитале имени Н.Н. Бурденко. Перед ними выступал корейский хор «Чосон», так называлось корейское государство на протяжении 500 лет. О концерте, по данным «Верстки», просили «не распространяться».

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Источник сообщил журналистам, что запись концерта выложили только после того, как российские власти официально подтвердили участие северокорейских военнослужащих в войне против Украины. «Это была просьба союзника, это именно руководство Северной Кореи просило раньше времени не распространяться», — рассказал собеседник «Верстки».

«Верстка» сообщает, что во время выступления северокорейским военным привезли традиционное корейское блюдо, капусту кимчи. Военные также выступали на концерте. По словам источника, они исполнили песни Виктора Цоя на русском, а также сделали «что-то вроде капустника».

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Журналисты отмечают, что один из их собеседников лечился в том же госпитале в феврале 2025 года и встречал там корейских военных. Они, по его словам, не говорят на русском и английском, а также жалуются на ход лечения из-за трудностей перевода. Отмечается, что на всех солдат в госпитале только один «толковый переводчик». При себе у северокорейцев есть личные телефоны на платформе Android и карты «Газпромбанка», которые обычно выдаются российским военнослужащим.

Источник «Верстки» также рассказал, что всего через госпиталь прошло примерно 500 военных, в КНДР уехали только тяжелораненые. Солдаты, по его словам, «не понимают что вообще там за война».