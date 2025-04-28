Трамп допустил готовность Зеленского отказаться от Крыма

Президент США Дональд Трамп допустил готовность украинского лидера Владимира Зеленского отказаться от контроля над аннексированным Крымом. Об этом Трамп сообщил журналистам в аэропорту Морристаун в штате Нью-Джерси. Его слова приводит пресс-пул Белого дома.

Американского президента спросили о том, как прошла его короткая беседа с Зеленским на похоронах папы римского Франциска в Ватикане. Трамп ответил, что, по его мнению, встреча прошла хорошо.

«Это была приятная встреча. Очень красивая встреча. <…> Зеленский действительно хочет сделать что-то хорошее для своей страны, он хорошо справляется и усердно работает. Посмотрим, что будет дальше», — заявил республиканец.

На вопрос о том, готов ли сейчас Зеленский отказаться от контроля над аннексированным Крымом Трамп ответил: «Думаю, да». По его словам, украинский лидер «стал спокойнее».

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Трамп в очередной раз подчеркнул, что недоволен приказами Владимира Путина обстреливать территорию Украины. «Я хочу, чтобы он [Путин] прекратил стрелять, сел и подписал [мирное] соглашение», — сказал он журналистам.

Ранее американский президент на своей странице в соцсети Truth Social заявил, что России не следовало наносить удары по гражданским объектам в Украине в последние дни. По его словам, у Владимира Путина «не было никаких причин» обстреливать ракетами гражданские районы, города и поселки, что, по мнению Трампа, может свидетельствовать о нежелании завершать войну. Он также отметил, что в этом случае к Путину, возможно, следует применять другие меры — например, усилить «банковские» или «вторичные» санкции, поскольку «слишком много людей умирает».

Зеленский, в свою очередь, заявлял, что Конституция Украины запрещает ему официально признавать аннексированный Крым частью России, и исключил возможность подписания любого мирного соглашения, предусматривающего передачу контроля над украинской территорией.

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Встреча президентов Украины и США состоялась 26 апреля на похоронах папы римского Франциска. Владимир Зеленский сообщил, что обсудил с американским лидером вопросы, касающиеся «полного и безусловного прекращения огня». Он подчеркнул, что встреча была продуктивной и символичной, выразив надежду на достижение долгосрочного мира, который обеспечит защиту от будущих военных конфликтов.

По словам директора по коммуникациям Белого дома Стивена Чунга, встреча прошла «очень продуктивно».