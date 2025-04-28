EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Главврача клиники оштрафовали за отказ сделать аборт

2 минуты чтения 15:32 | Обновлено: 15:45

Мировой судья судебного участка №11 в Вологде признал виновной исполняющую обязанности главного врача городского роддома за отказ провести пациентке аборт и оштрафовал ее на 15 тысяч рублей. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов региона. 

По данным пресс-службы, в феврале этого года 39-летняя вологжанка узнала, что беременна. Оставлять ребенка она не планировала, поэтому обратилась в женскую консультацию для искусственного прерывания беременности. Там женщина прошла консультацию с психологом, сделала УЗИ, сдала анализы и была направлена в городской роддом. 

Сообщается, что 25 февраля женщина приехала в стационар, расположенный на улице Пирогова, однако получила отказ в аборте. Тогда вологжанка написала жалобу на имя главного врача роддома и уехала домой.

Мужская таблетка против беременности
Мужская таблетка против беременности
Ученые придумали противозачаточный препарат для мужчин, эффективный на 99%. Он безопасен?
Мир5 минут чтения

«Просто без причины, без объяснений развернули, отправили домой. На каком основании — не знаю. Главврач отказалась выйти и что-либо объяснить мне. Чувствую обиду, злость, непонимание, незащищенность. Вот так нас лишают прав! Сейчас я понимаю, что больше не готова рожать и заниматься воспитанием еще одного ребенка. Почему никого не волнует моральное состояние женщины? Ведь воспитать ребенка — это нелегко», — рассказала она журналистам телеканала «Русский Север».

По данным телеканала, вологжанку зовут Анна Минина. У нее уже есть четверо детей и один маленький внук. Отмечается, что несмотря на использование контрацептивов, женщина забеременела. 

Я переехала во Вьетнам и была в шоке
Я переехала во Вьетнам и была в шоке
Тут много дешевых фруктов и море рядом, но летающие тараканы и фекалии на улицах портят все
Общество7 минут чтения

На следующий день после отказа в аборте она снова приехала в роддом, однако на этот раз уже с журналистом. Сообщается, что тогда к ней вышла исполняющая обязанности главного врача Людмила Горюнова и объяснила решение «устным приказом Минздрава региона о запрете проведения абортов на территории Вологодской области» и «моральными и религиозными соображениями». 

По итогу женщина отправилась в соседний Ярославль, где медики прервали ей беременность, а вернувшись в город, она написала заявление в прокуратуру. На главврача составили протокол по статье о нарушении требований при деятельности, требующей лицензирования (часть 2 статьи 19.20 КоАП). В суде медик не признала вину и снова сослалась на «устные указания вышестоящего руководства».

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

За что посадили самого преданного генерала Путина
Политика
LIVE За что посадили самого преданного генерала Путина
И что это может нам рассказать обо всем устройстве армии и государства
20:36
Я сидела на мочегонных
Общество
Я сидела на мочегонных
Благодаря им я всегда просыпалась красавицей. А теперь у меня поражение почек
00:01
На дне колодца
Криминал
На дне колодца
12-летняя девочка ушла из дома и не вернулась. Ранее ее изнасиловали соседские мальчики, но семье отказали в помощи
17:00 27 апреля
Я переехала во Вьетнам и была в шоке
Общество
Я переехала во Вьетнам и была в шоке
Тут много дешевых фруктов и море рядом, но летающие тараканы и фекалии на улицах портят все
00:01 27 апреля
Мужская таблетка против беременности
Мир
Мужская таблетка против беременности
Ученые придумали противозачаточный препарат для мужчин, эффективный на 99%. Он безопасен?
17:00 26 апреля
Я живу в Алжире на 40 тысяч рублей в месяц
Общество
Я живу в Алжире на 40 тысяч рублей в месяц
Нам с мужем хватает этих денег на все. Мне очень нравится эта страна
00:01 26 апреля
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования