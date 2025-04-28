Главврача клиники оштрафовали за отказ сделать аборт

Мировой судья судебного участка №11 в Вологде признал виновной исполняющую обязанности главного врача городского роддома за отказ провести пациентке аборт и оштрафовал ее на 15 тысяч рублей. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

По данным пресс-службы, в феврале этого года 39-летняя вологжанка узнала, что беременна. Оставлять ребенка она не планировала, поэтому обратилась в женскую консультацию для искусственного прерывания беременности. Там женщина прошла консультацию с психологом, сделала УЗИ, сдала анализы и была направлена в городской роддом.

Сообщается, что 25 февраля женщина приехала в стационар, расположенный на улице Пирогова, однако получила отказ в аборте. Тогда вологжанка написала жалобу на имя главного врача роддома и уехала домой.

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«Просто без причины, без объяснений развернули, отправили домой. На каком основании — не знаю. Главврач отказалась выйти и что-либо объяснить мне. Чувствую обиду, злость, непонимание, незащищенность. Вот так нас лишают прав! Сейчас я понимаю, что больше не готова рожать и заниматься воспитанием еще одного ребенка. Почему никого не волнует моральное состояние женщины? Ведь воспитать ребенка — это нелегко», — рассказала она журналистам телеканала «Русский Север».

По данным телеканала, вологжанку зовут Анна Минина. У нее уже есть четверо детей и один маленький внук. Отмечается, что несмотря на использование контрацептивов, женщина забеременела.

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На следующий день после отказа в аборте она снова приехала в роддом, однако на этот раз уже с журналистом. Сообщается, что тогда к ней вышла исполняющая обязанности главного врача Людмила Горюнова и объяснила решение «устным приказом Минздрава региона о запрете проведения абортов на территории Вологодской области» и «моральными и религиозными соображениями».

По итогу женщина отправилась в соседний Ярославль, где медики прервали ей беременность, а вернувшись в город, она написала заявление в прокуратуру. На главврача составили протокол по статье о нарушении требований при деятельности, требующей лицензирования (часть 2 статьи 19.20 КоАП). В суде медик не признала вину и снова сослалась на «устные указания вышестоящего руководства».

