Жительница Чечни рассказала о пытках из-за антивоенной фразы и отказе в убежище в Европе

64-летняя жительница Чечни Марьят Баталова (имя женщины изменено ради безопасности) рассказала изданию «Вот Так» о том, что ее похитили и пытали чеченские силовики, после чего она решила уехать к сыну в Норвегию и сделала поддельные европейские документы. На границе с Эстонией Баталову задержали, а позже суд отказал ей в предоставлении убежища, посчитав ее историю необоснованной и недостоверной.

По данным издания, летом прошлого года Баталова пришла к другой семье, которая хоронила погибшего на войне в Украине военнослужащего. Там она сравнила воюющих в Украине солдат с российскими военными, которые «приходили [жителей Чечни] убивать на двух войнах».

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Через 10 дней в дом Лии, невестки Баталовой, где та проживала, ворвались трое силовиков. Они обыскали дом, забрали у женщины телефон и увезли ее в неизвестном направлении, приказав опустить голову вниз, из-за чего Баталова не запомнила дорогу. Она рассказала, что по прибытии ей надели на голову бумажный пакет и завели в здание, вероятно, в подвал, где на стене висел портрет Рамзана Кадырова.

Силовики дословно повторили слова Баталовой на похоронах и избили ее трубами, завернутыми в поролон. Также они угрожали посадить женщину на бутылку, забрать ее племянников на войну и жениться на ее племянницах. После того, как Баталову ударили током, она потеряла сознание.

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Когда она очнулась, ее вывезли и оставили в поле. Баталову забрала оттуда сестра, а дома женщина узнала, что родственники заплатили за нее выкуп в 350 тысяч рублей. Она не стала обращаться в полицию, поскольку условием выкупа было молчание о случившемся. По той же причине она не сняла следы пыток.

После этого Баталова решила уехать из Чечни в Норвегию к сыну. Она нашла на «Авито» объявление об оформлении европейских документов и заказала поддельные ВНЖ. После этого она вместе с невесткой и тремя племянниками прилетела в Петербург, откуда отправилась на границу с Эстонией.

Из России Баталову выпустили без проблем, однако на Эстонской границе ее задержали. Сын успел ей сказать по телефону не возвращаться в Россию. Примерно через шесть часов Баталову и ее родственников опросили и отправили в пункт приема беженцев.

В начале этого года Баталовой отказали в предоставлении международной защиты. Суд, рассматривавший дело, усомнился, что слова женщины на похоронах «вызвали столь резкую реакцию со стороны чеченских властей» и привели к «задержанию и избиению». В апреле Баталовой запретили въезд в шенгенскую зону и выдали приказ о выезде в другую страну.