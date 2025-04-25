Вдыхаемые в детстве выхлопные газы могут влиять на массу тела

Детство, проведенное в сильно загрязненном автомобильными выхлопами месте, может быть связано с риском повышения индекса массы тела (ИМТ) выше нормы во взрослом возрасте, сообщает научно-популярное издание Naked Science со ссылкой на данные исследования ученых из США.

Ученые также отметили, что эта тенденция прослеживается и у детей матерей, которые вдыхали вредные вещества во время беременности. Для оценки авторы анализировали концентрацию окислов азота, данные по которым используются при оценке качества воздуха в городах.

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Исследователи использовали данные почти 300 людей, которым в среднем исполнилось 24 года. Naked Science приводит собственный пример расчета влияния выхлопов на увеличение массы тела — этот показатель, зависящий от роста и веса человека, в норме должен равняться 18,5 до 25,0 баллов. Для мужчины ростом 186 сантиметров и весом 86 килограмм он составит 24,86 балла.

Журналисты отмечают, что если мать человека во время беременности проживала в зоне с повышенным вдвое уровня содержания в воздухе окислов азота, то ИМТ вырастал в среднем на 0,71 балла. Такая концентрация наблюдается, например, на улицах с оживленным движением.

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Ученые подчеркнули, что конкретные механизмы, которые повышают риск возрастания ИМТ выше нормальных значений, пока не ясны. Они предположили, что это может быть связано с тем, что высокий уровень загрязнения способствует возникновению систематических воспалительных процессов низкой интенсивности. Они же, вероятно, способны нарушать нормальный метаболизм и проводить к росту показателя ИМТ. Исследователи сообщают, что выводы их работы нуждаются в проверке на выборке большего размера.

Ранее СМИ со ссылкой на данные исследований сообщали, что к 2050 году половина населения мира будет страдать от ожирения. Это способно значительно повысить риски увеличения ранней смертности и создать огромную нагрузку на системы здравоохранения во многих регионах планеты.