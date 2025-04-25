EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Вдыхаемые в детстве выхлопные газы могут влиять на массу тела

2 минуты чтения 00:53 25 апреля

Детство, проведенное в сильно загрязненном автомобильными выхлопами месте, может быть связано с риском повышения индекса массы тела (ИМТ) выше нормы во взрослом возрасте, сообщает научно-популярное издание Naked Science со ссылкой на данные исследования ученых из США.

Ученые также отметили, что эта тенденция прослеживается и у детей матерей, которые вдыхали вредные вещества во время беременности. Для оценки авторы анализировали концентрацию окислов азота, данные по которым используются при оценке качества воздуха в городах.

Инстаграм и тикток заполнили опасные медицинские советы
Инстаграм и тикток заполнили опасные медицинские советы
Блогеры штампуют видео с помощью ИИ и не проверяют факты. Чем опасен этот контент и как защитить себя?
Интернет и мемы15 минут чтения

Исследователи использовали данные почти 300 людей, которым в среднем исполнилось 24 года. Naked Science приводит собственный пример расчета влияния выхлопов на увеличение массы тела — этот показатель, зависящий от роста и веса человека, в норме должен равняться 18,5 до 25,0 баллов. Для мужчины ростом 186 сантиметров и весом 86 килограмм он составит 24,86 балла.

Журналисты отмечают, что если мать человека во время беременности проживала в зоне с повышенным вдвое уровня содержания в воздухе окислов азота, то ИМТ вырастал в среднем на 0,71 балла. Такая концентрация наблюдается, например, на улицах с оживленным движением.

Никому не известная фирма замахнулась на самый крупный проект Европы
Никому не известная фирма замахнулась на самый крупный проект Европы
Она обещает провести «метро» от Португалии до Украины и поезда со скоростью до 400 км/ч
Мир10 минут чтения

Ученые подчеркнули, что конкретные механизмы, которые повышают риск возрастания ИМТ выше нормальных значений, пока не ясны. Они предположили, что это может быть связано с тем, что высокий уровень загрязнения способствует возникновению систематических воспалительных процессов низкой интенсивности. Они же, вероятно, способны нарушать нормальный метаболизм и проводить к росту показателя ИМТ. Исследователи сообщают, что выводы их работы нуждаются в проверке на выборке большего размера.

Ранее СМИ со ссылкой на данные исследований сообщали, что к 2050 году половина населения мира будет страдать от ожирения. Это способно значительно повысить риски увеличения ранней смертности и создать огромную нагрузку на системы здравоохранения во многих регионах планеты.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Китай напал на СССР из-за необитаемого острова
Политика
Китай напал на СССР из-за необитаемого острова
Погибли десятки советских солдат, а Кремль рассматривал ядерный ответ. Об этой войне сегодня не вспоминают
00:01 25 апреля
Никому не известная фирма замахнулась на самый крупный проект Европы
Мир
Никому не известная фирма замахнулась на самый крупный проект Европы
Она обещает провести «метро» от Португалии до Украины и поезда со скоростью до 400 км/ч
17:00
Я переехала в Армению, и мне все нравится
Общество
Я переехала в Армению, и мне все нравится
Меня удивило человечное отношение и дружелюбие. В России я такого не видела
00:01
Инстаграм и тикток заполнили опасные медицинские советы
Интернет и мемы
Инстаграм и тикток заполнили опасные медицинские советы
Блогеры штампуют видео с помощью ИИ и не проверяют факты. Чем опасен этот контент и как защитить себя?
18:26 23 апреля
В этот день по традиции женщины могут бить мужчин
Мир
В этот день по традиции женщины могут бить мужчин
Но даже это не спасает от домогательств. Несмотря на жалобы и протесты, власти ничего не делают
00:01 23 апреля
Сработало ли перемирие?
Политика
Сработало ли перемирие?
Не совсем, но оно напомнило военным, каково это — не воевать
17:11 22 апреля
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования