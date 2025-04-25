Ученые рассказали о сходствах и различиях идеального и реального партнеров

Международная группа ученых, в том числе исследователи из НИУ ВШЭ, опросила более 10 тысяч человек из 43 стран и составила рейтинг черт идеального партнера. Результаты показали, насколько представления об идеальном спутнике совпадают с реальным выбором, и как это связано с удовлетворенностью отношениями, сообщает научно-популярное издание Naked Science.

Результаты исследования были опубликованы в Journal of Personality and Social Psychology. Отмечается, что ученые хотели проверить гипотезу соответствия, согласно которой удовлетворенность в романтических отношениях зависит от того, насколько реальный партнер отвечает нашим представлениям об идеале — включая интеллект, чувство юмора, внешность и другие черты.

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В опросе приняли участие 10 358 респондентов, в том числе из России. Участников попросили указать, какие черты они считают наиболее важными в идеальном партнере, а затем — применить те же критерии к своему реальному партнеру. Те, кто состоял в отношениях, описывали своего текущего партнера, а свободные — реального человека, с которым хотели бы состоять в романтических отношениях. На основе опроса ученые составили два рейтинга — желаемых черт идеального партнера и качеств, которые люди больше всего ценят в своих реальных спутниках.

Исследование показало, что заявленные и фактически выявленные предпочтения во многом совпадают, в то же время между ними есть и заметные расхождения. Так, качества вроде «уверенный в себе», «хороший слушатель», «терпеливый» и «спокойный» участники чаще указывали в списке идеальных черт, но редко называли, описывая своих реальных партнеров. В то же время такое качество как «хороший любовник» заняло первое место в рейтинге достоинств реальных партнеров, тогда как в списке черт идеального спутника оказалось лишь на 12 месте по популярности. Также недооцененными оказались такие черты, как «привлекательный», «сексуальный», «красивое тело» и «приятно пахнет».

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При этом ученые также обнаружили, что мужчины и женщины склонны недооценивать или переоценивать разные черты своих партнеров. Женщины серьезно переоценивают такие качества, как «амбициозность» и «финансовая обеспеченность», а мужчины недооценивают такие черты, как «привлекательность», «красивое тело» и «сексуальность».

При этом в долгосрочных отношениях соответствие партнера идеальному образу влияет на их качество меньше, чем в недавно начавшихся.