СМИ: Трамп «удивлен и втайне раздражен» отсутствием гибкости в позиции Путина

Президент США Дональд Трамп в последнее время «искренне удивлен» и «втайне раздражен» тем, что Владимир Путин не проявил большей гибкости в вопросе заключения мирного соглашения с Украиной. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на помощников Трампа.
Газета напомнила, что 24 апреля Трамп впервые с начала переговоров публично раскритиковал Путина в своей социальной сети Truth Social. Тогда американский президент заявил, что недоволен российскими ударами по Киеву, и лично обратился к Путину с призывом прекратить их.
«Я недоволен российскими ударами по Киеву. Это не нужно и очень не вовремя. Владимир, остановитесь! Каждую неделю погибает 5000 солдат. Давайте заключим мирное соглашение!» — написал он.
По данным The Wall Street Journal, этот призыв подчеркивает риск, на который пошел Трамп, рассчитывая на быстрое завершение войны. Его подход основывался на предположении, что Кремль действительно заинтересован в мире. Однако неспособность быстро остановить боевые действия, как он обещал, вызывает у американского президента все большее разочарование и, судя по всему, сковывает его действия, пишет газета.
Теперь, как отмечается, ключевой вопрос в том, готов ли Трамп пойти на значительные уступки Москве ради заключения сделки — так же, как он уже оказывал давление на Украину. Подобный шаг может подорвать его более масштабную цель — сближение с Россией.
«Мы считаем, что они оба хотят мира, но им придется сесть за стол переговоров», — заявил американский президент журналистам в Белом доме в четверг, добавив, что у него есть крайний срок, который он не разглашает.
При этом, как отмечает бывший советник по национальной безопасности Джорджа Буша-младшего и научный сотрудник Совета по международным отношениям Томас Грэм, свое недовольство Трамп направил на Украину, а не на Россию, потому что на Киев легче влиять. По словам Грэма, у Трампа ограниченные возможности влиять на Москву: после российского вторжения в 2022 году США и их союзники уже ввели беспрецедентные санкции, а Россия переориентировала экспорт на новых торговых партнеров.