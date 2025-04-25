EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Психологи назвали правильный способ спорить с партнером

2 минуты чтения 18:35

Психологи считают споры среди партнеров нормальным способом коммуникации, однако к их ведению стоит готовиться, чтобы они оставались полезными и не разрушали отношения, сообщает The Guardian.

Специалисты отметили, что во время спора очень сложно сохранить рациональность и спокойствие из-за эмоций, которые могут заставить воспринимать мир в черно-белых тонах. Однако к разговору можно подготовиться, перестав воспринимать его в качестве соревнования. «Это навык, который нам нужно практиковать и изучать. Многие из нас к сожалению, не видели демонстрации его эффективности в детстве», — замечает психотерапевт Стефан Уолтерс.

В этот день по традиции женщины могут бить мужчин
В этот день по традиции женщины могут бить мужчин
Но даже это не спасает от домогательств. Несмотря на жалобы и протесты, власти ничего не делают
Мир8 минут чтения

Психологи посоветовали парам спорить в людных местах, например, во время ужина в присутствии других людей. Они утверждают, что обстановка поможет вести себя спокойнее — это поспособствует повышению вероятности услышать друг друга.

Также не следует во время спора смотреть друг другу в глаза, поскольку, как утверждается в тексте, люди склонны воспринимать это в качестве угрозы из-за биологических особенностей. Более продуктивными, отмечают психологи, могут стать совместные прогулки или разговоры бок о бок. Важно, как утверждает клинический психолог Линда Блэр, рассматривать спор как возможность узнать новую информацию о том, что волнует партнера.

Невеста актера из «Содержанок» обвинила его в пьяном нападении
Невеста актера из «Содержанок» обвинила его в пьяном нападении
Она несколько раз ударила его ножом, по ее словам, защищая свою дочь. Ей грозит до 10 лет тюрьмы
Общество9 минут чтения

«После того, как пыль немного уляжется, возможно, вы сможете вернуться и полюбопытствовать. Что это было на самом деле?», — говорит Блэр. Она посоветовала убедиться, что во время спора вы задаете вопросы, а не пытаетесь доминировать над партнером. Другие эксперты посоветовали также не накапливать негатив, а обсуждать его сразу, и совместно выбирать время для непростого разговора.

«Люди склонны думать, что обилие конфликтов — это признак того, что в отношениях что-то не так, а отсутствие конфликтов означает, что все в порядке», — сказала семейный терапевт Джоанна Харрисон. Он отметила, что, если избегать обсуждений претензий друг к другу, то они могут вылиться в обиды или найти другой выход, который создаст проблему в отношениях.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Проигравшая на Евровидении песня стала сигналом для португальской революции
Мир
Проигравшая на Евровидении песня стала сигналом для португальской революции
С нее началось восстание, которое свергло диктатуру. Вот как это было
17:23
Китай напал на СССР из-за необитаемого острова
Политика
Китай напал на СССР из-за необитаемого острова
Погибли десятки советских солдат, а Кремль рассматривал ядерный ответ. Об этой войне сегодня не вспоминают
00:01
Никому не известная фирма замахнулась на самый крупный проект Европы
Мир
Никому не известная фирма замахнулась на самый крупный проект Европы
Она обещает провести «метро» от Португалии до Украины и поезда со скоростью до 400 км/ч
17:00 24 апреля
Я переехала в Армению, и мне все нравится
Общество
Я переехала в Армению, и мне все нравится
Меня удивило человечное отношение и дружелюбие. В России я такого не видела
00:01 24 апреля
Инстаграм и тикток заполнили опасные медицинские советы
Интернет и мемы
Инстаграм и тикток заполнили опасные медицинские советы
Блогеры штампуют видео с помощью ИИ и не проверяют факты. Чем опасен этот контент и как защитить себя?
18:26 23 апреля
В этот день по традиции женщины могут бить мужчин
Мир
В этот день по традиции женщины могут бить мужчин
Но даже это не спасает от домогательств. Несмотря на жалобы и протесты, власти ничего не делают
00:01 23 апреля
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования