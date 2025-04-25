Психологи назвали правильный способ спорить с партнером

Психологи считают споры среди партнеров нормальным способом коммуникации, однако к их ведению стоит готовиться, чтобы они оставались полезными и не разрушали отношения, сообщает The Guardian.

Специалисты отметили, что во время спора очень сложно сохранить рациональность и спокойствие из-за эмоций, которые могут заставить воспринимать мир в черно-белых тонах. Однако к разговору можно подготовиться, перестав воспринимать его в качестве соревнования. «Это навык, который нам нужно практиковать и изучать. Многие из нас к сожалению, не видели демонстрации его эффективности в детстве», — замечает психотерапевт Стефан Уолтерс.

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Психологи посоветовали парам спорить в людных местах, например, во время ужина в присутствии других людей. Они утверждают, что обстановка поможет вести себя спокойнее — это поспособствует повышению вероятности услышать друг друга.

Также не следует во время спора смотреть друг другу в глаза, поскольку, как утверждается в тексте, люди склонны воспринимать это в качестве угрозы из-за биологических особенностей. Более продуктивными, отмечают психологи, могут стать совместные прогулки или разговоры бок о бок. Важно, как утверждает клинический психолог Линда Блэр, рассматривать спор как возможность узнать новую информацию о том, что волнует партнера.

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«После того, как пыль немного уляжется, возможно, вы сможете вернуться и полюбопытствовать. Что это было на самом деле?», — говорит Блэр. Она посоветовала убедиться, что во время спора вы задаете вопросы, а не пытаетесь доминировать над партнером. Другие эксперты посоветовали также не накапливать негатив, а обсуждать его сразу, и совместно выбирать время для непростого разговора.

«Люди склонны думать, что обилие конфликтов — это признак того, что в отношениях что-то не так, а отсутствие конфликтов означает, что все в порядке», — сказала семейный терапевт Джоанна Харрисон. Он отметила, что, если избегать обсуждений претензий друг к другу, то они могут вылиться в обиды или найти другой выход, который создаст проблему в отношениях.