Пособник захвативших «Норд-Ост» террористов вышел на свободу

После 22 лет, проведенных в колонии, на свободу вышел Алихан Межиев, осужденный за подрыв автомобиля в Москве и пособничество террористам, которые захватили актеров и зрителей мюзикла «Норд-Ост» в заложники. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на неназванные силовые структуры.

Там уточнили, что Межиев освободился из колонии 28 октября 2024 года, полностью отбыв назначенное ему наказание.

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В апреле 2004 года Межиева и еще трех человек — Аслана Мурдалова, Ахяда Межиева и Хампаша Собралиева — приговорили лишению свободы на сроки от 15 до 22 лет. Их судили по целому ряду статей Уголовного кодекса, среди которых «терроризм», «убийство», «участие в незаконных вооруженных формированиях», «незаконный оборот оружия» и «оказание сопротивления сотрудникам милиции», в рамках уголовного дела о подрыве автомобиля у ресторана McDonalds на улице Покрышкина в Москве.

Этот теракт был совершен 19 октября 2022 года. В результате взрыва один человек погиб и еще восемь получили ранения. Зданию ресторана был нанесен ущерб на сумму более трех миллионов рублей, а также были повреждены несколько припаркованных рядом машин. Всего потерпевшими по делу были признаны 17 человек.

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Дело о взрыве у McDonalds было выделено в отдельное производство из дела о захвате заложников на мюзикле «Норд-Ост», который произошел несколькими днями позже. 23 октября 2002 года в здание театрального центра на улице Дубровка в Москве, где показывали мюзикл ворвались 40 террористов. Они захватили в заложники 914 человек, потребовав немедленного вывода российских войск из Чечни.

Спустя несколько дней силовики взяли здание штурмом, предварительно использовав усыпляющий газ, содержавший мощнейший опиат — фентанил. Все террористы были убиты, а также погибли, по разным данным, от 130 до 174 заложников. Независимые расследователи утверждали, что причиной смерти заложников стали последствия отравления газом, так как у сотрудников экстренных служб, принимавших участие в спасательной операции, не было соответствующего антидота. Однако, власти этого так и не признали, по их версии, заложники погибли от обострения хронических заболеваний, вызванных стрессом и истощением.