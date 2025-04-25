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Политика

Навальная заявила о росте уровня репрессий в России

2 минуты чтения 12:30

Юлия Навальная заявила, что уровень репрессий в России будет только усиливаться, пока у власти остается Владимир Путин. Об этом она сказала во время своего выступления на саммите Time100, в котором принимали участие самые влиятельные люди мира, по версии журнала Time.

«Я уверена, что уровень репрессий будет только расти с каждым днем. Единственное, что может это остановить — уход Владимира Путина, в любой форме. Потому что как только подобный режим запускает механизм репрессий, он не может остановиться. Путин продолжает усиливать давление на всех, кто с ним не согласен», — подчеркнула Навальная. 

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Выступая 23 апреля в Нью-Йорке, Навальная также рассказала об угрозах, с которыми сталкивается в своей работе как председатель консультативного совета Фонда борьбы с коррупцией и Human Rights Foundation. В беседе со старшим корреспондентом Time Саймоном Шустером она поделилась, каково это — управлять организацией в изгнании.

«Конечно, работать в изгнании очень тяжело. Но мы продолжаем делать все возможное, чтобы бороться с путинским режимом. Сохранять связь с нашими сторонниками очень сложно. Иногда это даже опасно для них. Нас называют экстремистами, террористами. Мы считаемся более опасными, чем настоящие террористические организации. Причина проста: мы действительно представляем угрозу для Путина», — заявила Навальная.

Она также высказалась по поводу отношений между Россией и США. По словам правозащитницы, ее тревожит, что американский президент Дональд Трамп, судя по всему, ставит себя и Владимира Путина на один уровень, хотя «Трамп пришел к власти через демократические выборы, а Путин — нет». Она призвала администрацию Трампа показать, что «она значительно сильнее Путина и что они — не равные президенты».

«Путин никогда не участвовал в настоящих выборах. Да, существует некий процесс, люди приходят, голосуют. Но реальной оппозиции не дают участвовать. С каждым годом выборы становятся все более бессмысленными. На бумаге можно нарисовать что угодно, но это не имеет значения — выборов как таковых нет», — сказала Навальная.

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Говоря о продолжении дела своего покойного мужа Алексея Навального, Юлия рассказала о рисках, с которыми столкнулись его соратники при публикации мемуаров. Книга «Патриот», частично написанная Навальным в заключении, была опубликована посмертно в октябре 2024 года. 

«Мы переживали, получится ли вообще доставить ее в Россию. Мы не были уверены, окажутся ли люди в тюрьме просто за то, что ее читают», — рассказала она. Журнал отметил, что для читателей в России позже была выпущена бесплатная электронная версия.

Хотя Навальный был самым известным оппонентом Путина, Юлия Навальная напомнила о важности помнить имена и других менее известных людей, несправедливо заключенных в тюрьму по политическим мотивам, отмечает журнал. «Россия — огромная страна, и в тюрьмах находятся множество неизвестных людей», — сказала Навальная.

По ее словам, ФБК борется в настоящее время за лучшее будущее России, против режима, «который убивает политических оппонентов, развязывает войны и держит людей в страхе годами».

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