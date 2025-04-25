Ученые испытали действующий два года мужской контрацептив

Американская компания Contraline разработала и провела испытания нового метода контрацепции для мужчин, это имплант, сохраняющий свои свойства на протяжении двух лет, сообщает The Independent.

Разработка пока прошла лишь первый этап клинических испытаний, второй должен начаться летом 2025 года. Имплант представляет собой гидрогель, который не позволяет сперме смешиваться с семенной жидкостью. Это, по мнению производителя, делает его альтернативой презервативам и вазэктомии.

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Спустя два года гидрогель распадается, а мужская фертильность возвращается к изначальным показателям. Contraline утверждает, что во время испытаний не было обнаружено побочных эффектов, однако на первом этапе контрацептив вводился лишь 25 мужчинам, лишь двое из них к концу испытаний пользовались имплантом два года. Введение в организм занимало десять минут, для операции было достаточно местной анестезии.

«Мы сохраняем оптимизм относительно его безопасности, эффективности и обратимости, а также его потенциала дать мужчинам и парам больший репродуктивный контроль», — заявил главный врач Contraline Александр Пастушак. В компании считают разработку гидрогеля «важной вехой» в разработке мужских контрацептивов длительного действия.

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