Московские власти будут давать звезды кафе и ресторанам

Московские кафе, рестораны и другие заведения общепита начнут получать на фасады звезды и «улыбающиеся смайлы» от городских властей. Это пилотный проект, подобные знаки смогут в будущем появиться на фасадах отелей и гостиниц, сообщил в эфире телеканала «Известия» директор департамента госполитики в сфере лицензирования Минэкономразвития Александр Вдовин.

Звезды и смайлики должны будут означать качество питания и показывать «публичную оценку» заведения, сказал представитель министерства. Знаки появятся в результате проверки надзорными органами, уточнил Вдовин.

Чиновники будут устраивать рейды, проверяя, как кафе и рестораны соблюдают «нормативные требования», а затем на фасаде «гости смогут увидеть соответствующую отметку», сказал директор департамента Минэкономразвития.

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Помимо звезд на фасаде, заведения будут получать место в специальном электронном рейтинге, добавил Вдовин. По его словам, в перспективе систему оценки могут распространить не только на отели, но и на социальные учреждения, например, школы.

Роскачество собирается предоставлять министерству результаты аудита и сертификации ресторанов, а также отзывы потребителей из своих соцсетей и мобильного приложения.

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Глава «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов в эфире «Известий» сказал, что с помощью звезд можно оценивать только сервис, а за «неисполнение требований по качеству еды» нужно «привлекать к ответственности».

Международная система звезд «Красного гида» Michelin пришла в Россию осенью 2021 года, рассказала «Афиша Daily». Тогда в октябре впервые прошла церемония вручения звезд. Семь ресторанов Москвы, включая Selfie, White Rabbit и Biologie, получили по одной звезде Michelin, а всего в московский путеводитель вошло 69 заведений.

Расширить свой гид на Санкт-Петербург Michelin помешало начало полномасштабного вторжения в Украину, а осенью 2022 года компания заявила, что не будет подтверждать звезды российских ресторанов, пишет «Афиша Daily».