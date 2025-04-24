Девушки полюбили женские консервативные блоги и СМИ

Молодые женщины все чаще присоединяются к аудитории антифеминистских СМИ, блогов и каналов, которые ведут женщины, сообщает The Guardian со ссылкой на статистические и аналитические данные.

Журналисты назвали этот тренд «вуманосферой» по аналогии с «маносферой» — сетью блогеров, подкастеров и ютуберов, продвигающих «мужские» ценности. Их популярность среди мужского населения помогла Дональду Трампу получить голоса консервативных, но традиционно аполитичных слоев населения. «Женская» версия медийного консерватизма направлена на молодых девушек, которые, как правило, в последнее время считались одной из немногих стабильных групп электората Демократической партии США.

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The Guardian отмечает, что блог одного из таких блогеров, политического комментатора Бретт Купер, стал в первом квартале 2025 года вторым по темпам роста политическим каналом на платформе YouTube. За три месяца на контент Купер подписались более 900 тысяч человек, ее аудитория на платформе Spotify примерно на 60 процентов состоит из женщин.

Ориентированные на работу с молодой женской аудиторией блоги и СМИ журналисты называют экосистемой, которая создается организовано. Ее представители продвигают антифеминистский взгляд на мир и призывают к возвращению к «традиционному» распределению ролей в обществе между мужчинами и женщинами. Консерваторы, с их точки зрения, являются угнетенным слоем населения, а СМИ и Голливуд намеренно «продвигают феминистсткую пропаганду».

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Авторы текста отмечают, что блогеры из «вуманосферы» подчеркивают свою независимость от политических сил, но их идеи совпадают с нарративами нынешней администрации Белого дома. Журналисты подчеркнули, что молодые женщины в США являются уязвимой группой — в стране нет оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком, а экономическая нестабильность беспокоит зумеров.

Однако блогеры предлагают не бороться за свои права или социальную справедливость, а отказаться от экономической независимости и части свобод и вернуться к старым стандартам социального поведения. Журналисты отмечают, что поддержка демократов среди молодых девушек снизилась с 35% в 2020 году до 24% в 2024 году.