Олег Тиньков анонсировал автобиографическую книгу

Бизнесмен Олег Тиньков заявил, что пишет вторую автобиографическую книгу, которую рассчитывает опубликовать «не раньше, чем через три года». Об этом он сообщил на конференции Ассоциации бизнесменов и предпринимателей в эмиграции «Ковчег Бизнес.Сеть-2025».

Отвечая на вопрос, как изменились его взгляды на жизнь после болезни и продажи «Тинькофф-банка», Тиньков ответил, что «потихоньку» пишет книгу. Он сказал, что его «прихлобучила» жизнь после выхода предыдущей автобиографии «Я такой как все», которая, по его словам, «заканчивается на мажорной ноте, как мы всех победили».

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Тиньков рассказал, что в последние пять лет «такое прошел, что ни в сказке сказать, ни пером описать», и пошутил, что по мотивам его истории можно снять сериал на одной из платформ, подобных Netflix. Он сказал, что «стал ценить жизнь», после того, как «почти умер пару раз, когда тебя с того света достают».

По словам бизнесмена, он «стал ценить жизнь», и на первое место теперь ставит жизнь и здоровье, называя бизнес «вторичным» занятием. Также он сказал, что «понял, что мало времени уделял семье, нужно было больше» и посоветовал уделять семье половину своего времени.

На этой же конференции Тиньков рассказал, что «год ходил вокруг» идеи сделать развлекательный телеканал для живущих вне России, но отказался от нее. «Это не антипутинский, как Votvot или “Дождь”, а обычный развлекательный. А-ля СТС или ТНТ 20-летней давности, где можно было все. Шоу Слепакова — пожалуйста, Галкин и так далее. Шутить про Путина — пожалуйста, геи — тоже существуют, и никаких запретов», — объяснил нереализованную концепцию бизнесмен.

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Также Тиньков рассказал, что «только ленивый не написал» ему просьбу открыть банк в Европе. «Если б мне его дали открыть — я б открыл», — заявил бизнесмен и объяснил, что открыть необанк в ЕС препятствует бюрократия.

«Мне нравится Латинская Америка и Южная Азия — там есть свобода. В Африке, в странах Средней Азии этого нет. Если делать бизнес — в развивающихся странах, где есть демократия и свобода», — заявил Тиньков, который участвует в работе над мексиканским финтех-стартапом Plata.