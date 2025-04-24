EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Симоньян раскритиковали за биографическую передачу о советском поэте

2 минуты чтения 13:56

Редакция «Литературной газеты» раскритиковала выпуск проекта «Ч.Т.Д.» Маргариты Симоньян, в котором она рассказала о личной жизни советского поэта Константина Симонова. В своем обращении к властям литераторы попросили «безотлагательно принять меры по защите доброго имени Симонова от журналистского беспредела». 

Речь идет о проекте «Ч.Т.Д.», который посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Его ведет главный редактор пропагандистского телеканала RT Маргарита Симоньян. В первом выпуске, вышедшем на телеканале НТВ 22 февраля, она рассказала о Симонове и его знаменитом стихотворении «Жди меня». Симоньян процитировала строки из стихотворения и заявила, что они посвящены супруге поэта Валентине Серовой, которая «как впоследствии выяснилось, не очень заслуживала этих строк».

Отца сестер Хачатурян признали виновным в насилии над ними
Отца сестер Хачатурян признали виновным в насилии над ними
Спустя 7 лет девушек могут освободить от ответственности за убийство
Криминал6 минут чтения

В передаче далее затрагиваются темы личной жизни поэта и его отношения с Серовой.

«То, что мы услышали, буквально повергло нас в шок. Ведущая, между прочим, руководитель крупного государственного СМИ, недавно избранная в секретариат Союза писателей России, безответственно повторяла грязные слухи о личной жизни писателя, его жены Валентины Васильевны Серовой и ее сына Анатолия. На осуждения время нашлось, а вот вспомнить о фронтовых бригадах, в составе которых Валентина Васильевна ездила в действующую армию, не нашлось», — говорится в заявлении редакции «Литературной газеты».

По словам литераторов, память о событиях на той войне и подвигах народа «должна быть освобождена от бульварных и скабрезных усмешек», а все государственные СМИ «должны проявлять уважение к памяти тех, которым мы, живущие, и вся страна обязаны своим существованием». 

Сработало ли перемирие?
Сработало ли перемирие?
Не совсем, но оно напомнило военным, каково это — не воевать
Политика6 минут чтения

«Не секрет, что многие телеведущие идут на поводу у самых низменных интересов аудитории, потворствуют им, презирают нормы родного языка и простого приличия, презирают даже букву закона, предписывающую придерживаться цивилизованных рамок. Тем важнее оградить нашу аудиторию, в том числе подрастающее поколение, от грязи и пошлости, по крайней мере по отношению к святым для каждого россиянина темам», — отмечается в обращении.

 Литераторы просят властей содействовать публичным извинениям от Симоньян, а саму передачу изъять из архива, «чтобы она случайно не послужила источником знаний для школьников и студентов».

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Никому не известная фирма замахнулась на самый крупный проект Европы
Мир
Никому не известная фирма замахнулась на самый крупный проект Европы
Она обещает провести «метро» от Португалии до Украины и поезда со скоростью до 400 км/ч
17:00
Я переехала в Армению, и мне все нравится
Общество
Я переехала в Армению, и мне все нравится
Меня удивило человечное отношение и дружелюбие. В России я такого не видела
00:01
Инстаграм и тикток заполнили опасные медицинские советы
Интернет и мемы
Инстаграм и тикток заполнили опасные медицинские советы
Блогеры штампуют видео с помощью ИИ и не проверяют факты. Чем опасен этот контент и как защитить себя?
18:26 23 апреля
В этот день по традиции женщины могут бить мужчин
Мир
В этот день по традиции женщины могут бить мужчин
Но даже это не спасает от домогательств. Несмотря на жалобы и протесты, власти ничего не делают
00:01 23 апреля
Сработало ли перемирие?
Политика
Сработало ли перемирие?
Не совсем, но оно напомнило военным, каково это — не воевать
17:11 22 апреля
Я переехал из Новосибирска в Париж
Общество
Я переехал из Новосибирска в Париж
Я планировал стать хоккеистом, а теперь работаю парикмахером в одном из лучших салонов Франции и горжусь этим
00:01 22 апреля
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования