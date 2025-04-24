Симоньян раскритиковали за биографическую передачу о советском поэте

Редакция «Литературной газеты» раскритиковала выпуск проекта «Ч.Т.Д.» Маргариты Симоньян, в котором она рассказала о личной жизни советского поэта Константина Симонова. В своем обращении к властям литераторы попросили «безотлагательно принять меры по защите доброго имени Симонова от журналистского беспредела».

Речь идет о проекте «Ч.Т.Д.», который посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Его ведет главный редактор пропагандистского телеканала RT Маргарита Симоньян. В первом выпуске, вышедшем на телеканале НТВ 22 февраля, она рассказала о Симонове и его знаменитом стихотворении «Жди меня». Симоньян процитировала строки из стихотворения и заявила, что они посвящены супруге поэта Валентине Серовой, которая «как впоследствии выяснилось, не очень заслуживала этих строк».

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В передаче далее затрагиваются темы личной жизни поэта и его отношения с Серовой.

«То, что мы услышали, буквально повергло нас в шок. Ведущая, между прочим, руководитель крупного государственного СМИ, недавно избранная в секретариат Союза писателей России, безответственно повторяла грязные слухи о личной жизни писателя, его жены Валентины Васильевны Серовой и ее сына Анатолия. На осуждения время нашлось, а вот вспомнить о фронтовых бригадах, в составе которых Валентина Васильевна ездила в действующую армию, не нашлось», — говорится в заявлении редакции «Литературной газеты».

По словам литераторов, память о событиях на той войне и подвигах народа «должна быть освобождена от бульварных и скабрезных усмешек», а все государственные СМИ «должны проявлять уважение к памяти тех, которым мы, живущие, и вся страна обязаны своим существованием».

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«Не секрет, что многие телеведущие идут на поводу у самых низменных интересов аудитории, потворствуют им, презирают нормы родного языка и простого приличия, презирают даже букву закона, предписывающую придерживаться цивилизованных рамок. Тем важнее оградить нашу аудиторию, в том числе подрастающее поколение, от грязи и пошлости, по крайней мере по отношению к святым для каждого россиянина темам», — отмечается в обращении.

Литераторы просят властей содействовать публичным извинениям от Симоньян, а саму передачу изъять из архива, «чтобы она случайно не послужила источником знаний для школьников и студентов».



