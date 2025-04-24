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Общество

Стала известна сумма трат россиян на майских праздниках

2 минуты чтения 17:21 | Обновлено: 17:22

Россияне в предстоящие майские праздничные дни планируют потратить на отдых одного члена семьи в среднем 27 811 рублей. Это на 32,3% больше, чем год назад, сообщил «Всероссийский центр общественного мнения» по результатам опроса, проведенного в начале апреля. Согласно ВЦИОМ, 53% жителей страны намерены остаться на майских праздниках дома, а 31% — поехать на дачу.

Жители Москвы и Санкт-Петербурга рассказали социологам, что планируют потратить в среднем на человека почти 55 тысяч рублей, жители городов-миллионников назвали сумму около 35 тысяч рублей, а жители сел — около 15,8 тысячи рублей. Расходы на среднестатистическую семью из четверых человек превысят 100 тысяч рублей, пришел к выводу ВЦИОМ.

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Около 10% опрошенных собираются на майских праздниках поехать в другой населенный пункт. «Лишь единицы на предстоящих длинных выходных планируют отдохнуть на море (в Крыму, на Черноморском побережье Кавказа) и за границей», — сообщил ВЦИОМ.

В отличие от прошлого года, на этих майских праздниках россияне чаще выбирают поездку в Москву, чем отдых в Петербурге, заявили социологи. Согласно опросу, на предстоящих праздниках 15% из желающих отправиться в путешествие поедут в Москву и Подмосковье, 7% — в Петербург и Ленинградскую область, а 5% — в Казань и Татарстан.

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33% участников опроса сказали, что собираются провести длинные праздники в огороде, а 18% — на работе. Женщины и люди в возрасте старше 58 лет признались, что скорее предпочтут потрудиться на своем участке, а мужчины и люди от 18 до 33 лет намерены работать.

В этом году майские праздники длятся суммарно восемь дней. У россиян есть возможность отдыхать по четыре дня на двух неделях подряд — с 1 по 4 мая и с 8 по 11.

Большая часть участников опроса заявила ВЦИОМ, что собирается вернуться между праздниками к работе. ВЦИОМ проводил опрос 5 апреля среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет.

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