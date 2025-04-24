Две собаки провалились в яму с битумом

В Тульской области в поселке Интернациональный две собаки провалились в яму, наполненную битумом. Одна из них погибла, а вторую удалось спасти волонтерам. Об этом пишут местное издание Myslo и телеграм-канал «Осторожно, новости».

Волонтеры рассказали журналистам, что собак нашли утром 24 апреля на территории бывшего асфальтобетонного завода в Болохово. «Доступ на место свободный, могут пострадать и дети. На местности, где яма с этим битумом, запах стоит ужасающий!» — рассказал Myslo один из местных жителей.

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После того как сообщения о провалившихся в яму собаках распространились в в местных пабликах, на место происшествия начали приезжать неравнодушные жители близлежащих районов и волонтеры, среди которых были и ветеринары. Им удалось достать из ямы выжившую собаку, после чего они начали пытаться отмыть ее от битума, чтобы затем доставить в клинику.

«Одну собаку спасти не удалось, она погибла. Вторую сейчас отмываем, она выживет», — заверила волонтер Татьяна Пугачева. «Осторожно, новости» добавляет, что у выжившего животного переломаны лапы.

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Местные жители также рассказали телеграм-каналу, что это не первый случай, когда в эту яму с битумом падают собаки. Аналогичное происшествие случилось здесь два года назад . Тогда собак удалось отмыть и они остались живы.

Как пишет издание Myslo, ямы с битумом в Туле — это наследие 90-х, когда руководители предприятий, не желавшие тратить деньги на его утилизацию, просто зарывали его в землю. Одно из таких захоронений находится в тульском поселке Комарки. Там, по словам местных жителей, нефтепродукты сочатся из земли уже много лет, отравляя все вокруг.