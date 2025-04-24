EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Две собаки провалились в яму с битумом

2 минуты чтения 16:18

В Тульской области в поселке Интернациональный две собаки провалились в яму, наполненную битумом. Одна из них погибла, а вторую удалось спасти волонтерам. Об этом пишут местное издание Myslo и телеграм-канал «Осторожно, новости»

Волонтеры рассказали журналистам, что собак нашли утром 24 апреля на территории бывшего асфальтобетонного завода в Болохово. «Доступ на место свободный, могут пострадать и дети. На местности, где яма с этим битумом, запах стоит ужасающий!» — рассказал Myslo один из местных жителей. 

В этот день по традиции женщины могут бить мужчин
В этот день по традиции женщины могут бить мужчин
Но даже это не спасает от домогательств. Несмотря на жалобы и протесты, власти ничего не делают
Мир8 минут чтения

После того как сообщения о провалившихся в яму собаках распространились в в местных пабликах, на место происшествия начали приезжать неравнодушные жители близлежащих районов и волонтеры, среди которых были и ветеринары. Им удалось достать из ямы выжившую собаку, после чего они начали пытаться отмыть ее от битума, чтобы затем доставить в клинику. 

«Одну собаку спасти не удалось, она погибла. Вторую сейчас отмываем, она выживет», — заверила волонтер Татьяна Пугачева. «Осторожно, новости» добавляет, что у выжившего животного переломаны лапы. 

Самый популярный ютуб-блогер мира побывал на знаменитом «острове змей»
Самый популярный ютуб-блогер мира побывал на знаменитом «острове змей»
Он называет его самым опасным местом для людей, но это совсем не так
Мир6 минут чтения

Местные жители также рассказали телеграм-каналу, что это не первый случай, когда в эту яму с битумом падают собаки. Аналогичное происшествие случилось здесь два года назад . Тогда собак удалось отмыть и они остались живы.

Как пишет издание Myslo, ямы с битумом в Туле — это наследие 90-х, когда руководители предприятий, не желавшие тратить деньги на его утилизацию, просто зарывали его в землю. Одно из таких захоронений находится в тульском поселке Комарки. Там, по словам местных жителей, нефтепродукты сочатся из земли уже много лет, отравляя все вокруг.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Никому не известная фирма замахнулась на самый крупный проект Европы
Мир
Никому не известная фирма замахнулась на самый крупный проект Европы
Она обещает провести «метро» от Португалии до Украины и поезда со скоростью до 400 км/ч
17:00
Я переехала в Армению, и мне все нравится
Общество
Я переехала в Армению, и мне все нравится
Меня удивило человечное отношение и дружелюбие. В России я такого не видела
00:01
Инстаграм и тикток заполнили опасные медицинские советы
Интернет и мемы
Инстаграм и тикток заполнили опасные медицинские советы
Блогеры штампуют видео с помощью ИИ и не проверяют факты. Чем опасен этот контент и как защитить себя?
18:26 23 апреля
В этот день по традиции женщины могут бить мужчин
Мир
В этот день по традиции женщины могут бить мужчин
Но даже это не спасает от домогательств. Несмотря на жалобы и протесты, власти ничего не делают
00:01 23 апреля
Сработало ли перемирие?
Политика
Сработало ли перемирие?
Не совсем, но оно напомнило военным, каково это — не воевать
17:11 22 апреля
Я переехал из Новосибирска в Париж
Общество
Я переехал из Новосибирска в Париж
Я планировал стать хоккеистом, а теперь работаю парикмахером в одном из лучших салонов Франции и горжусь этим
00:01 22 апреля
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования