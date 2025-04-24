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Общество

Девушка покончила с собой из-за систематических изнасилований отчимом

2 минуты чтения 14:25

В Санкт-Петербурге задержали мужчину, которого обвиняют в систематическом сексуализированном насилии в отношении его малолетней падчерицы. Известно об этом стало после того, как она совершила суицид, сообщает региональный Следственный комитет.

По версии следствия, мужчина в период с 2017 года по 2020 год совершал «насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней падчерицы, 2005 года рождения, по месту их совместного проживания на улице Корнея Чуковского». 

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Полицейские узнали об этом после того, как к ним обратились друзья девушки, которая свела счеты с жизнью в 2024 году. Они передали силовикам аудиозаписи и сообщения погибшей с рассказами о насилии со стороны отчима с момента, когда ей исполнилось 12 лет. 

На основании этой информации следователей СК и оперативники МВД 23 апреля задержали мужчину. «Под тяжестью собранных доказательств он полностью признался в совершенном преступлении», — говорится в сообщении СК. Там также добавили, что возбудили уголовное дело о «насильственных действий сексуального характера» (п. «б» ч. 4 ст. 132 УК). 

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Ранее на этой неделе стало известно, что в Кыргызстане задержали подозреваемого в сексуализированном насилии над 15-летней падчерицы. Сообщалось, что 43-летний житель Сузакского района Джалал-Абадской области насиловал подростка более двух лет.

Как рассказала сама девочка, отчим впервые изнасиловал ее, когда ей было 12 лет. При этом она утверждает, что ее мать знала о происходящем, но ничего не делала, чтобы это остановить, а напротив обвиняла ребенка и ругала ее.

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