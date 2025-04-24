СМИ: поставщик Apple и Samsung помог российским производителям ракет и дронов

Фирмы, связанные с беларусской группой компаний «Изовак», продают оборудование российским производителям оружия и боеприпасов, сказано в совместном расследовании «Важных историй», Беларусского расследовательского центра, НКО C4ADS, литовского издания 15min.lt и расследовательского проекта «Схемы» украинской службы «Радио Свобода». Компания «Изовак» занимает 20 процентов мирового рынка вакуумного напылительного оборудования для производства сенсорных экранов и поставляет свою продукцию Apple и Samsung.

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Авторы расследования выяснили, что дочерняя фирма «Изовака» «Изотек-М» в 2023 году продала российскому производителю микроэлектроники «НМ-Тех» подержанную установку для травления микросхем американской Applied Materials. «Изотек-М» наполовину принадлежит «Изоваку», а наполовину — More Tech International Corporation из Тайваня.

«НМ-Тех» в основном производит чипы для банковских карт, SIM-карт, паспортов и другую гражданскую электронику. Однако в 2024 году новым направлением деятельности компании стало производство оружия и боеприпасов. А в 2022 году эта фирма, единственный акционер которой — госкорпорация ВЭБ — попала под санкции.

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Также в расследовании сказано, что российское юрлицо «Инжиниринг групп», которое до 2024 года называлось «Изовак инжиниринг» и было официальным представителем «Изовак» в России, занималось импортом установки Applied Materials в Россию. А всего «Инжиниринг групп» ввезла в Россию запрещенное оборудование общей стоимостью как минимум 32 миллиона долларов, включая установки для производства полупроводников от корейской NvisANA и американской Lam Research и запчасти к ним

Журналисты обнаружили, что более 30 клиентов «Инжиниринг групп» связаны с военной промышленностью, почти все они — под санкциями. Например, это «Кронштадт», производящий ударные беспилотники «Орион», «Раменское приборостроительное конструкторское бюро», производящее бортовые комплексы для боевых самолетов и вертолетов, а также производители система наведения для крылатых ракет «Калибр» «НПП “Радар ммс”».