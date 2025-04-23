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Общество

Российский военный рассказал об убийствах пленных

2 минуты чтения 20:10 | Обновлено: 20:11

Российские военные «объективно наказывают» взятых в плен украинцев, и те «уходят в ад», заявил в интервью газете «Аргументы и факты» заместитель командира бригады «Барс-Курск» по военно-политической работе Тимур Сыртланов. На признание военным фактов внесудебных казней на фронте обратило внимание «Агентство».

Российские военные «не щадят украинских карателей, которые замешаны в пытках и убийствах наших пленных и мирных жителей», заявил газете Сыртланов. По его словам, перед убийством пленных российские военные ищут информацию об этих украинцах онлайн.

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«Когда украинские каратели попадаются, то информация быстро находится в интернете и анализируется. Конечно, никто их дальше линии боевого соприкосновения уже не увидит. Они несут объективное наказание и уходят в ад», — сказал военный.

Примеры «ужасных вещей», которые «творят с пленными и гражданскими» солдаты Вооруженных сил Украины, собеседник «АиФ» привести отказался. Офицер сослался на желание, чтобы «люди в России нормально спали». По его словам, больше всего «в зверствах над безоружными людьми» были замечены «националистические украинские формирования «Айдар» и «Азов»».

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Сыртланов также признал, что некоторые бывшие российские военнопленные возвращаются после освобождения в строй, «если их признают годными к военной службе».

Собеседник «Аргументов и фактов» является членом президиума организации «Офицеры России», он рассказывал, что служил на Северном Кавказе и был в командировке в Сирии. Место замкомандира по военно-политической работе добровольческого отряда «Барс-Курск» занял вскоре после вторжения ВСУ в Курскую область.

Уполномоченный по правам человека в Украине Дмитрий Лубинец в декабре заявил, что за последний год число подтвержденных случаев казни российскими военными пленных из ВСУ резко выросло. По его словам, с февраля 2022 года было зафиксировано 177 случаев казни украинских военнопленных, из них на 2024-й пришлось 109 случаев.

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