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Общество

Госдума захотела запретить сдавать квартиры без согласия соседей

2 минуты чтения 17:50

Депутаты Госдумы от ЛДПР и КПРФ предложили обязать арендодателей при сдаче квартиры получать согласие соседей в том случае, если они не регистрируют договор найма. Законопроект опубликован на сайте нижней палаты парламента.

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Если поправка в Жилищный кодекс будет принята, арендодатели должны будут получить согласие от собственников всех примыкающих соседних квартир. Согласие может быть оформлено в произвольной письменной форме, «позволяющей определить его волеизъявление».

Соавтор законопроекта, первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев, заявил агентству РИА «Новости», что процедура согласования сдачи квартиры разработана по аналогии с процедурой перепланировки квартиры. Он подчеркнул, что инициатива не распространяется на случаи, когда договор аренды прошел государственную регистрацию, а главным образом направлена против посуточной аренды.

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По мнению Кошелева, при посуточной аренде «подъезд в многоквартирном доме превращается в проходной двор, съемщики часто ведут себя по принципу «после нас хоть потоп”». Депутат от ЛДПР считает, что поправка позволит жильцам препятстсвовать «наплевательскому отношению» арендаторов к общему имуществу в подъезде и к закону о соблюдении тишины в ночное время. «Квартиры в МКД не должны превращаться в гостиницы», — добавил депутат.

Также авторы законопроекта предложили ввести административную ответственность для собственника жилого помещения, если он сдает его без договора, а также за сдачу квартиры без согласия соседей.

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