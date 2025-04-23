Пятиминутный массаж ног снижает стресс и повышает внимательность

Пятиминутный массаж ног «разгружает» мозг так же эффективно, как длительный отдых после рабочего дня. К такому выводу пришли ученые из Балтийского федерального университета имени Канта. О результатах проведенного исследования они рассказали в публикации в Journal of Integrative Neuroscience.

По словам исследователей, пятиминутная массажная стимуляция ног способствует расслаблению, снижению уровня стресса и повышению внимательности. Результаты соответствующего исследования, как утверждают ученые, в будущем могут помочь в реабилитации пациентов с нарушениями сознания и хроническими болями.

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Исследователи пояснили, что за выражение эмоций и концентрацию внимания у человека отвечает правая часть передней поясной коры мозга. При повышении ее активности человек становится более вспыльчив и менее внимателен. Снижению активности этой части мозга способствует длительный отдых и, как оказалось, тактильная стимуляция некоторых зон человеческого тела, в частности, массаж ног. Он не только снижает активность левого переднего ядра подушки таламуса, но и снижает уровень кортизола, который называют «гормоном стресса».

При этом массаж способен «расслабить» соответствующий отдел мозга значительно быстрее, чем обычный отдых. Ученые утверждают, что по эффективности пятиминутный массаж сравним с отдыхом в течение нескольких часов.

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«Представьте, что мозг — это сеть дорог, по которым ездят сигналы. Массаж ног временно «разгружает» некоторые участки этой сети, особенно те, что связаны с тревогой и обработкой прикосновений», — рассказал один из авторов работы, главный научный сотрудник Балтийского центра нейротехнологий и искусственного интеллекта Семен Куркин. При этом он отметил, что соответствующий эффект можно было увидеть на снимках функциональной магнитно-резонансной томографии.