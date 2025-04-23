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Общество

76-летний российский профессор заблудился в камышах и пять дней питался росой

2 минуты чтения 15:44 | Обновлено: 15:45

76-летний океанолог Петр Бухарицин потерялся на заросших камышом островах в дельте Волги на севере Каспийского моря. Пять дней, пока его искали, мужчина питался росой и тростником, сообщило ТАСС со ссылкой на Русское географическое общество.

Профессор Астраханского госуниверситета, научный сотрудник Института водных проблем Российской академии наук вышел на берег на необитаемом острове у границы с Казахстаном и пропал, рассказал «Астраханский листок».

Бухарицин был участником картографической экспедиции, для которой Каспийская флотилия выделила малое гидрографическое судно МГС-599. Пять дней назад участники экспедиции высадились на острове Укатный, одном из наиболее удаленных а авандельте, расположенном на границе с Каспийским морем.

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У участников экспедиции было свободное время, чтобы изучить остров, где обитает множество птиц — пеликанов, бакланов, цапель, уток, лебедей и лысух. Участники группы разделились, и Бухарицын пропал, пишет ТАСС.

Укатный представляет собой песчаный необитаемый остров площадью почти 15 километров, покрытый рогозом и тростником, уточнил «Астраханский листок».

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Профессора искали пограничный корабль и два катера Каспийской флотилии, сказала ТАСС представитель Пограничного управления ФСБ по Республике Калмыкия и Астраханской области Ольга Никешина. Спасатели пытались поднять в воздух дрон, но его сносило сильным ветром, а с вертолета потерявшегося мужчину нельзя было разглядеть среди камышей, рассказали местные журналисты.

Когда мужчину нашли, он был истощен, его пришлось отпаивать водой, сообщили ТАСС в местном отделении Русского географического общества. Ученый сказал спасателям, что потерял направление и заблудился.

«Бухарицын чувствует себя нормально. Вроде бы он даже отказался лететь на вертолете, отказался от помощи медиков. Завтра вечером должны его доставить на корабле в Астрахань», — рассказали журналистам представители общества.

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