Мужчины избегают психотерапии из-за страха осуждения со стороны окружающих

Мужчины, страдающие депрессией, реже женщин обращаются к психологам из-за так называемого множественного или плюралистического невежества. К такому выводу пришли Ученые из Бергенского университета и Университета Осло, опубликовавшие результаты своего исследования в журнале Sex Roles.

Плюралистическим невежеством называют ошибочную оценку человеком мнения окружающих по какому-либо вопросу. В случае с психотерапией оно выражается в том, что многие страдающие от депрессии мужчины не обращаются за помощью к психологам, так как думают, что другие мужчины на их месте не стали бы этого делать.

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Чтобы подтвердить свою гипотезу, ученые провели два эксперимента. В ходе первого двум тысячам взрослых норвежцев дали прочитать историю о мужчине и женщине, испытывающих симптомы депрессии. После этого их попросили оценить, с какой вероятностью, по их мнению, герои истории обратятся за помощью к психологу, а также как бы в такой ситуации поступили «большинство мужчин» и «большинство женщин».

В результате оказалось, что испытуемые-мужчины гораздо больше женщин склонны считать, что «большинство мужчин» не обратились бы за помощью к психологу. При этом те мужчины, которые полагали, что «большинство» не станет обращаться к психологу, чаще заявляли о собственной неготовности пойти на психотерапию.

В ходе второго эксперимента 1500 испытуемых рассказали о мужчине и женщине, которые уже обратились к психологу из-за депрессии. Участников эксперимента попросили оценить, стали ли бы герои рассказывать об этом своим друзьям и коллегам и стоит ли это делать вообще. В результате оказалось, что большинство испытуемых считают правильным рассказать об обращении к психологу своему окружению. При этом мужчины были не готовы сделать это самио.

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Таким образом образом ученые пришли к выводу, что нежелание мужчин рассказывать своему окружению о том, что они ходили к психологу, связано не с тем, что они сами считают это неправильным, а с их убежденностью в том, что их знакомые негативно к этому отнесутся, хотя в действительности это может быть не так.

Исследователи полагают, что нежелание мужчин рассказывать об обращениях к психологу, в свою очередь, создает у других мужчин ложное представление о том, сколько окружающих ходят на терапию и как общество относится к подобному решению.