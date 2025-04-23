В России создали многоразовый экспресс-тест для выявления вирусов

Российские ученые разработали многоразовое устройство, которое, как утверждается, может распознавать вирусы в биологических жидкостях человека менее чем за 20 минут. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на Российский научный фонд (РНФ).

Сейчас в больницах страны результаты тестов на вирусные инфекции, которые проводят пациентам с респираторными заболеваниями, становятся известны спустя несколько часов, а иногда и дней. Взятые биоматериалы исследуют методами на основе антител или с помощью полимеразной цепной реакции.

Я заморозила яйцеклетки Для меня «часики не тикают», хотя мне пришлось это сделать из-за болезни. Вот как это было Общество 7 минут чтения

Альтернативой, как утверждают в пресс-службе РНФ, могут стать «органические полевые транзисторы с электрическим затвором». Агентство поясняет, что находящиеся в них биосенсоры в виде пластинок, могут обнаруживать вирусы, а также специфические белки и гормоны в крови, слюне, поте и спинномозговой жидкости пациентов. Однако, как отмечается, этот способ обнаружения вирусов является дорогим.

Ученые московского Института синтетических полимерных материалов имени Н.С. Ениколопова РАН в составе научной группы предложили более дешевый вариант — они добавили в уже существующее устройство съемную и, как утверждается, недорогую полимерную мембрану, покрытую «небольшими молекулами ДНК, связывающими компоненты биологических жидкостей, например частицы вируса».

В этот день по традиции женщины могут бить мужчин Но даже это не спасает от домогательств. Несмотря на жалобы и протесты, власти ничего не делают Мир 8 минут чтения

«Для проверки эффективности мембрану с аптамерами погружали в растворы с разной концентрацией вируса гриппа А, часто встречающегося у пациентов с ОРВИ. Аптамеры на мембране связывали вирусные частицы, при этом происходили структурные изменения в молекуле аптамера», — пишет РИА «Новости». Затем, по данным агентства, мембрану помещали на биосенсор, который сигнализировал о наличии вируса.

Исследователи утверждают, что чувствительность нового устройства в 10 тысяч раз выше, чем используемый сейчас анализ на основе антител, но в 10–100 раз ниже, чем ПЦР.