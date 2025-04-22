СМИ: Трампа хотели завлечь в Москву постройкой Trump Tower

Российские власти хотели увлечь американского президента Дональда Трампа крупными бизнес-проектами, которые могли бы стать частью «широкой сделки по Украине», сообщило издание The Moscow Times со ссылкой на источники среди российских чиновников и сотрудников госкорпораций. Среди предложений, которые обсуждались, источники назвали проект строительства 150-метрового небоскреба Trump Tower на территории комплекса «Москва Сити».

Предложения представили в том числе корпорации «Роснефть», «Росатом», «Полюс Золото» и «Русал». Работу координировал замглавы администрации президента Максим Орешкин и главный переговорщик с администрацией Трампа Кирилл Дмитриев, рассказали собеседники The Moscow Times.

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Строительство Trump Tower можно было бы запустить с закладкой первого камня в присутствии самого Трампа, а московская мэрия с удовольствием взялась бы за проект, заявил журналистам действующий российский чиновник. «Здесь важны скорость, эффект и зрелищность — все, что Трамп ценит интуитивно», — процитировало издание близкий к Кремлю источник.

Часть экономических предложений Россия представила в феврале на переговорах с США в Саудовской Аравии. О реакции на предложения издание не сообщило.

Вскоре после «мозгового штурма» чиновников и представителей госбизнеса Владимир Путин заявил, что две страны могли бы совместно добывать российские алюминий и редкоземельные металлы.

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По словам собеседников The Moscow Times, в Кремле понимают, что действительно перспективных проектов для США у России нет — например, можно было бы предложить поставки авиационного титана, урана для атомной энергетики и тяжелой нефти для некоторых нефтеперерабатывающих заводов юго-востока США. Однако «это не спасет торговый баланс США — а значит, не имеет ценности для Трампа», заявил один из источников издания.

Даже в лучшие годы товарооборот России и США не превышал 50 миллиардов долларов, пишет The Bell. Издание напомнило, что впервые разговоры о строительстве Trump Tower в Москве начались около десяти лет назад. Проект этого небоскреба, который должен был стать самым высоким в Европе и принести семье Трампа доход в 300 миллионов долларов, в 2019 году появился в материалах, всплывших в ходе подготовки конгрессменами импичмента Трампу во время его первого президентского срока.