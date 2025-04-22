СМИ: российские банки придумали секретную систему для работы с Китаем

Попавшие под санкции банки из России создали систему неттинговых платежей под названием «The China Track» для расчетов с китайскими банками, она позволяет уменьшить риск вторичных санкций, сообщает агентство Reuters со ссылкой на анонимные источники. Они отказались назвать банки, которые пользуются этим методом расчетов.

Журналисты утверждают, что каждый из банков имеет сеть проверенных партнеров в «дружественных» России странах, которые помогают проводить платежи за импорт и экспорт. Банки предоставляют гарантии по платежам, а также финансовые инструменты, страхующие от возможного дефолта своих контрагентов. Система не использует SWIFT или счета в западных банках и на данный момент «не потерпела серьезных неудач».

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Reuters утверждает, что система позволяет проводить платежи в Китай и из него без задержек в любой банк, если контрагент зарегистрирован в одной из 11 неназванных провинций страны, а оплачиваемый товар не находится под санкциями. Журналисты отмечают, что разработка нового решения началась после того, как в 2024 году торговля потребительскими товарами между двумя странами практически остановилась из-за рисков включения в санкционные списки банков из Китая.

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Источники агентства, отказавшись рассказать о конкретных российских банках-пользователях системы, все же уточнили, что все они входят «в топ-20 России». «The China Track» предполагает также использование механизмов взаимозачета, которые позволяют работать по официальному обменному курсу без дополнительных спредов. Среди недостатков — необходимость получать разрешение на каждый платеж отдельно, а также сложности с возвратом НДС.

«На сегодняшний день 100% всех денег перечисляются без сбоев, у нас не было ни одного случая, когда деньги вернулись. Деньги обычно доходят в течение двух дней», — заявил Reuters участвующий в работе системы банкир.