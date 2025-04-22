Россияне рассказали о карманных расходах своих детей

Россияне рассказали о том, сколько денег дают своим детям на карманные расходы и как контролируют их. Результаты соответствующего опроса, проведенного сервисом по поиску работы Superjob, публикует РБК.

Так, 71% респондентов сообщили, что дают свои детям младшего школьного возраста не более 500 рублей в неделю, а еще 20% опрошенных — от 500 до тысячи рублей. Таким образом в среднем российский учащийся младших классов школы получает на карманные расходы 620 рублей в неделю.

Отца сестер Хачатурян признали виновным в насилии над ними Спустя 7 лет девушек могут освободить от ответственности за убийство Криминал 6 минут чтения

Для подростков в возрасте от 11 до 14 лет эта сумма в среднем составляет уже 930 рублей в неделю. Так, 38% респондентов выдают детям этого возраста до 500 рублей еженедельно, еще 39% — от 500 рублей до тысячи, 11% от одной до трех тысяч и 4% — более трех тысяч рублей.

Похожие суммы получают на карманные расходы и тинейджеры в возрасте от 15 до 17 лет. Так, 23% респондентов дают подросткам до 500 рублей в неделю, 36% — от 500 до тысячи рублей, 24% — от тысячи до трех тысяч. От трех до пяти тысяч в неделю на карманные расходы получают 4% подростков, а более пяти тысяч — 3%.

Я переехал из Новосибирска в Париж Я планировал стать хоккеистом, а теперь работаю парикмахером в одном из лучших салонов Франции и горжусь этим Общество 7 минут чтения

При этом подавляющее большинство родителей выдают своим детям деньги на карманные расходы без дополнительных условий, тогда как от 3% до 6% респондентов в зависимости от возрастной группы ребенка признались, что дают им деньги в качестве поощрения, предлагая «зарабатывать» их.

Согласно результатам опроса, чем старше становится ребенок, тем меньше родители контролируют то, как он тратит свои карманные деньги. Так, среди родителей учеников младших классов расходы детей контролируют 66% респондентов, а среди тех, чьим детям 15-17 лет, эта доля составляет уже 45%.