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Общество

Блогер Наталья Ремиш рассказала о разговорах с детьми о сексе в интервью Дудю

2 минуты чтения 19:09

Писатель и блогер Наталья Ремиш, автор книг и продюсер мультфильмов «про Миру и Гошу», дала интервью Юрию Дудю, в котором рассказал о разговорах родителей с детьми о сексе и о табуированности этой темы.

По ее словам, взрослые боятся говорить с детьми о сексе, поскольку думают, что они будут его представлять. «На самом деле для ребенка это четыре буквы, больше ничего, он не понимает, что это такое», — рассказала Ремиш. Она добавила, что родители зачастую могут обсуждать с детьми правила нижнего белья, но не упоминать половой акт.

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«Родители боятся говорить “пенис”, “вульва” и “вагина”, но они говорят “пися” и считают, что это нормально… Когда они говорят “краник”, “пися”, “штучка”, “печенька”, им кажется, что это не сексуализированно. Но если вы прогуглите слово “пися”, у вас вылезет очень много ненужной информации для ребенка. Если вы прогуглите слово “вагина”, “вульва” и “пенис”, чаще всего у вас выпадут просто физиологические термины, Википедия и так далее», — отмечает Ремиш. 

Она добавила, что табуированность темы секса — это «нездоровая история». Чаще всего родители начинают говорить о половом воспитании с детьми, когда им исполняется 14–16 лет, тогда как, по статистике, дети впервые смотрят порно в примерно 11-летнем возрасте.

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Также Ремиш рассказала, что сексуализированный абьюз в отношении детей чаще всего происходит в кругу друзей: от их отчимов, дедушек и друзей семьи. В связи с этим блогер советует заранее обсудить с ребенком правила поведения, в том числе «правило трусиков и маечки» — правило, согласно которому ребенка никто не может трогать под нижним бельем, кроме родителей и врачей.

Кроме того, Ремиш подчеркнула, что в насилии над ребенком виноват тот, кто его совершил. При этом родители несут ответственность за то, чтобы научить ребенка говорить «нет» и расставлять границы, чтобы не поддаться влиянию манипуляторов.

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