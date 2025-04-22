Мединский пообещал включить Трампа в учебники истории

Российским школьникам расскажут о президенте США Дональде Трампе и его плане по урегулированию конфликта в Украине. Соответствующий раздел должен появиться в единых российских учебниках истории. Об этом ТАСС сообщил один из авторов учебников, председатель Российского военно-исторического общества, помощник Владимира Путина Владимир Мединский.

«Те экстраординарные усилия, которые предпринимает новая американская администрация, по попытке разумного урегулирования конфликта на Украине и вообще те удивительные преобразования в американской внутренней политике, которые мы наблюдаем сейчас, они, вне всякого сомнения, окажутся на страницах учебника и истории России, и всеобщей истории, когда будет готовиться следующее издание», — заверил Мединский, подчеркнув, что «Трамп точно вошел в историю».

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При этом помощник Путина заявил, что не вправе комментировать политику американского президента, но оговорился, что «как наблюдатель и как историк» может сказать, что «мы живем с вами в историческую эпоху».

20 апреля Трамп выразил надежду, что мирное соглашение между Россией и Украиной будет заключено уже на этой неделе. «Надеюсь, Россия и Украина заключат сделку на этой неделе. Обе стороны начнут вести бизнес с Соединенными Штатами Америки, которые процветают, и заработают состояние», — написал он тогда в принадлежащей ему соцсети Truth Social

Незадолго до этого американский таблоид The New York Post, ссылаясь на неназванного представителя администрации Трампа, утверждал, что соглашение о полном прекращении огня в Украине может быть подписано в Лондоне до конца недели.