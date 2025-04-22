Комика Славу Комиссаренко лишили российского гражданства

Стендап-комиков Славу Комиссаренко и Дмитрия Романова лишили российского гражданства и запретили въезд в Россию. Об этом сообщают РИА «Новости» и РБК со ссылкой на ФСБ.

В ФСБ заявили, что Комиссаренко и Романов во время своих выступлений в Евросоюзе высказываются против войны в Украине и «транслируют идеи о необходимости подрыва основ конституционного строя России». ФСБ посчитала их действия угрозой национальной безопасности.

Слава Комиссаренко родился в Минске и изначально был гражданином Беларуси. После протестов, последовавших за президентскими выборами в 2020 году, он уехал из Беларуси и неоднократно упоминал эту тему в своих монологах, высказываясь против насилия силовиков и критикуя Александра Лукашенко, которого комик называет «чык-чырыком».

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В 2021 году он получил российское гражданство, а в следующем году уехал из России. В одном из своих монологов комик рассказал о преследовании со стороны беларуссого КГБ. В 2024 году на него завели уголовное дело по статьям об умышленных действиях, направленных на возбуждение социальной вражды» (ч. 1 ст. 130 УК), клевете в отношении президента Беларуси (ч. 1 ст. 367 УК) и публичном оскорблении Александра Лукашенко (ч. 1 ст. 368 УК).

В декабре прошлого года Комиссаренко, которого объявили в межгосударственный розыск, заочно приговорили в Беларуси к шести годам лишения свободы, а в феврале этого года внесли в перечень лиц, причастных к террористической деятельности.

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Дмитрий Романов родился в Одессе и получил российский паспорт в 2018 году. В 2022 году он уехал из России, а год спустя рассказал, что получил гражданство Израиля. Также он упоминал, что намерен получить гражданство Румынии.

В ФСБ заявили, что Романов «работал волонтером в польском штабе по приему беженцев из Украины и на пункте сортировки гуманитарной помощи для вооруженных сил Украины».

В России оба комика участвовали в проекте Stand-Up на ТНТ. Комиссаренко перестал сотрудничать с телеканалом в 2020 году, объяснив это «законами телевидения» и выгоранием. Романов также вел рубрику «Светский исход» в передаче «Вечерний Ургант» на «Первом канале».