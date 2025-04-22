Эвакуацию 7 населенных пунктов объявили после взрыва на складе боеприпасов во Владимирской области

Во Владимирской области объявили эвакуацию жителей семи населенных пунктов после взрыва на складе боеприпасов на территории воинской части под Киржачом. Об этом сообщает российское МЧС.

Эвакуация объявлена в населенных пунктах Барсово, Мирный, Грибаново, Храпки, Першино, а также в деревне и поселке Дубки. По данным МЧС, в Киржаче развернуты пункты временного размещения в пяти школах и двух домах культуры.

Сработало ли перемирие? Не совсем, но оно напомнило военным, каково это — не воевать Политика 6 минут чтения

«Администрация района организовала автобусы для перевозки граждан. По указанию главы МЧС России Александра Куренкова наращиваются группировки пожарных и спасателей», — говорится в сообщении МЧС.

О взрыве сообщил губернатор региона Александр Авдеев в своем телеграм-канале около 16:30 по московскому времени. Он призвал воздержаться от распространения какой-либо информации о произошедшем до публикации официальных данных.

Я переехал из Новосибирска в Париж Я планировал стать хоккеистом, а теперь работаю парикмахером в одном из лучших салонов Франции и горжусь этим Общество 7 минут чтения

Позже в Киржачском районе ввели режим чрезвычайной ситуации и объявили эвакуацию из Барсово и Мирного. Российское Минобороны заявило, что на территории воинской части произошло возгорание, после чего сдетонировали хранящиеся на складе боеприпасы.

«По предварительной информации пострадавших нет, причина возгорания — нарушение требований безопасности при проведении работ со взрывчатыми материалам», — сообщили в ведомстве. Там также добавили, что по поручению Андрея Белоусова была создана комиссия, которая займется расследованием инцидента.

Позже Авдеев сообщил о четырех пострадавших. По его данным, погибших нет.

«Двое госпитализированы в Киржачскую районную больницу. Их состояние оценивается как удовлетворительное. Третий пострадавший госпитализирован в Александровскую районную больницу. Его состояние определено как средней степени тяжести. Ещё один пострадавший осмотрен врачами, предстоит амбулаторное лечение», — заявил губернатор. Он добавил, что под эвакуацию попали также 12 дачных поселков. В общей сложности в ПВР находятся около 450 человек.

По данным ТАСС, один из боеприпасов в результате взрыва упал на крышу частного дома, но не сдетонировал. Об этом агентству рассказал глава местного СНТ. РИА «Новости» пишет, что комиссия по ЧС решила запустить квадрокоптеры, чтобы определить очаги возгорания.