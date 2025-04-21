EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Российский пищепром предупредил о риске возвращения отрасли во времена СССР

2 минуты чтения 16:17

Несколько российских организаций пищепрома направили премьер-министру Михаилу Мишустину письмо с просьбой не вводить государственное регулирование цен на продукты, отметив, что такая политика вернет отрасль во времена Советского союза и приведет к снижению качества продуктов питания. Об этом сообщает «Российская газета», ссылаясь на обращение 13 отраслевых ассоциаций, которое оказалось в распоряжении редакции. 

Представители производителей продуктов, потребителей, а также торговли в своем обращении подчеркивают возросшее административное давление на свои отрасли, а также высказывают опасения по поводу законопроектной деятельности, направленной на госрегулирование цен на продукты питания. 

Я заморозила яйцеклетки
Я заморозила яйцеклетки
Для меня «часики не тикают», хотя мне пришлось это сделать из-за болезни. Вот как это было
Общество7 минут чтения

При этом, как пишет газета, в письме также говорится, что власти игнорируют объективные причины изменения цен, в частности, рост издержек производителей и продавцов продукции, которые, как отмечается, от них не зависят.

«Недостаточная оценка последствий от введения подобных мер приведет к установлению обязательного ассортимента товаров в торговых сетях, а затем и заданий производителям по их поставке, как это было во времена СССР», — пишет издание. 

Смартфоны оказались полезными для мозга
Смартфоны оказались полезными для мозга
Они защищают пожилых людей от деменции. Но есть нюансы
Интернет и мемы5 минут чтения

В публикации также подчеркивается, что государственное регулирование цен на продукты может привести к деградации сельского хозяйства и пищевой промышленности страны в целом. Кроме того, это, по их словам, может также привести к снижению качества и безопасности продуктов, а также к сокращению ассортимента в магазинах.

Авторы письма уверены, что у властей уже есть достаточный набор механизмов регулирования рынка. Они предлагают сконцентрироваться на повышении эффективности уже существующих норм, а не устанавливать единые наценки на тысячи товаров российских предприятий. 

Какие именно компании направили письмо Мишустину, «Российская газета» не уточняет. 

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Я заморозила яйцеклетки
Общество
Я заморозила яйцеклетки
Для меня «часики не тикают», хотя мне пришлось это сделать из-за болезни. Вот как это было
00:01
Сделать ему больно
Криминал
Сделать ему больно
Полиция раскрыла серию странных нападений на детей. На месте преступления всегда случайно оказывались две девочки
17:00 20 апреля
Смартфоны оказались полезными для мозга
Интернет и мемы
Смартфоны оказались полезными для мозга
Они защищают пожилых людей от деменции. Но есть нюансы
00:01 20 апреля
Самый популярный ютуб-блогер мира побывал на знаменитом «острове змей»
Мир
Самый популярный ютуб-блогер мира побывал на знаменитом «острове змей»
Он называет его самым опасным местом для людей, но это совсем не так
17:00 19 апреля
Он был одержим голливудской актрисой и выстрелил в президента ради нее
Мир
Он был одержим голливудской актрисой и выстрелил в президента ради нее
Сын нефтяного магната провел в психбольнице 40 лет. Теперь он на свободе и живет лучшую жизнь
00:01 19 апреля
Человек или ИИ?
Интернет и мемы
Человек или ИИ?
Попробуйте отличить нейросеть от реальных фото в тесте «Холода»
16:26 18 апреля
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования