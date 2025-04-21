Российский пищепром предупредил о риске возвращения отрасли во времена СССР

Несколько российских организаций пищепрома направили премьер-министру Михаилу Мишустину письмо с просьбой не вводить государственное регулирование цен на продукты, отметив, что такая политика вернет отрасль во времена Советского союза и приведет к снижению качества продуктов питания. Об этом сообщает «Российская газета», ссылаясь на обращение 13 отраслевых ассоциаций, которое оказалось в распоряжении редакции.

Представители производителей продуктов, потребителей, а также торговли в своем обращении подчеркивают возросшее административное давление на свои отрасли, а также высказывают опасения по поводу законопроектной деятельности, направленной на госрегулирование цен на продукты питания.

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При этом, как пишет газета, в письме также говорится, что власти игнорируют объективные причины изменения цен, в частности, рост издержек производителей и продавцов продукции, которые, как отмечается, от них не зависят.

«Недостаточная оценка последствий от введения подобных мер приведет к установлению обязательного ассортимента товаров в торговых сетях, а затем и заданий производителям по их поставке, как это было во времена СССР», — пишет издание.

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В публикации также подчеркивается, что государственное регулирование цен на продукты может привести к деградации сельского хозяйства и пищевой промышленности страны в целом. Кроме того, это, по их словам, может также привести к снижению качества и безопасности продуктов, а также к сокращению ассортимента в магазинах.

Авторы письма уверены, что у властей уже есть достаточный набор механизмов регулирования рынка. Они предлагают сконцентрироваться на повышении эффективности уже существующих норм, а не устанавливать единые наценки на тысячи товаров российских предприятий.

Какие именно компании направили письмо Мишустину, «Российская газета» не уточняет.