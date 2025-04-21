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Общество

Ученые назвали оптимальное для гармоничных отношений количество секса

2 минуты чтения 15:42

Ученые выяснили, какое количество секса в неделю соответствует гармоничным отношениям и эмоциональной открытости друг с другом между партнерами, сообщает научно-популярное медиа Naked Science со ссылкой на результаты исследования психологов из университетов Канады, США и Германии.

Выяснилось, что 86% опрошенных пар занимались сексом примерно раз в неделю и были при этом довольны состоянием отношений, редко конфликтовали, демонстрировали более выраженную эмоциональную приверженность своему партнеру и высокую степень эмоциональной открытости.

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Для своего исследования ученые выбрали более двух тысяч пар из Германии, где один партнер был мужчиной, а второй женщиной. Большинству участников исследования было от 20 до 39 лет, они находились в романтических отношениях в среднем по 10 лет. Им предложили оценить свою удовлетворенность отношениями, а также рассказать, как часто они занимались сексом с партнером за последние три месяца.

Второй по численности оказалась группа, в которой не удовлетворен состоянием отношений был один из партнеров — таких среди опрошенных оказалось 10%. Они занимались сексом чаще двух-трех раз в месяц, но реже раза в неделю. Около 3,5% опрошенных пар продемонстрировали неудовлетворенность своими текущими отношениями, они занимались сексом менее двух-трех раз в месяц. Журналисты также отмечают, что в исследовании встречались и пары, где секс в последние три месяца отсутствовал, но партнеры оказались довольны своими отношениями.

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Авторы исследования, как отмечает Naked Science, призвали осторожнее использовать результаты их работы при анализе отношений в парах из других стран, а также пожилых и однополых пар.

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