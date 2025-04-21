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Общество

Мужчины реже женщин ходят ко врачу и в аптеку

2 минуты чтения 19:05 | Обновлено: 19:33

Распространенное мнение о том, что мужчины реже женщин посещают врачей и аптеки, подтверждается данными исследований, сообщает Би-би-си. Журналисты проанализировали эту ситуацию на примере жителей Великобритании, несмотря на то, что служба здравоохранения страны не публикует демографические данные о приемах у терапевта.

Би-би-си со ссылкой на результаты исследований национальной статистической службы Великобритании отмечает, что лишь 33,5% мужчин связываются с терапевтом для себя или членов своей семьи, у женщин этот показатель составляет 45,8%. Также мужчины чаще женщин заявляли, что не состоят на учете у стоматолога, а также о том, что редко посещают аптеки. «Мужчины реже посещают плановые приемы и чаще откладывают обращение за помощью до тех пор, пока симптомы не начнут мешать повседневной жизни», — заявил профессор Йорского университета Пол Галдас.

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Журналисты отмечают, что именно беспокойство из-за возможного негативного восприятия окружающими обращения за медицинской помощью заставляет мужчин откладывать поход к врачу —почти 50% опрошенных мужчин заявили, что предпочитают «перетерпеть» свои проблемы со здоровьем в связи с этими опасениями. Треть опрошенных рассказала, что упоминание потенциальных проблем со здоровьем может привести к тому, что другие люди начнут считать их «слабаками».

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Опрошенные эксперты рассказали Би-би-си, что многие мужчины также находятся под влиянием социальных установок, заключающихся в необходимости самостоятельного решения своих проблем. «Многие мужчины считают, что обращение за помощью угрожает их чувству независимости или компетентности», — рассказал Галдас. Он также заявил, что женщины чаще мужчин оказываются интегрированы в систему здравоохранения, поскольку для них реже предусмотрены фиксированные процедуры обязательных проверок.

Журналисты отмечают, что скептическое мнение мужчин о системе здравоохранения постепенно меняется, но на данный момент экспертам еще предстоит много работы, чтобы убедить их воспринимать врачей и аптеки не только как средство лечения, но и как приемлемую меру профилактики заболеваний.

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