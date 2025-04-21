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Общество

12-летний мальчик погиб в ДТП с квадроциклом под управлением 15-летней девочки

2 минуты чтения 12:30 | Обновлено: 12:31

В Пестречинском районе произошла смертельная авария, в которой погиб 12-летний мальчик. Он находился на пассажирском сиденье квадроцикла, которым управляла 15-летняя девочка. Об этом сообщили в Госавтоинспекции МВД Татарстана.

Инцидент произошел 20 апреля возле села Кощаково. По данным Госавтоинспекции, девочка выехала с разделительной полосы и столкнулась с попутно двигавшимся автомобилем Skoda, которым управлял 41-летний водитель. Медики не смогли спасти мальчику жизнь — он умер в больнице. Девочке диагностировали тяжелые травмы, отметили инспекторы.

Обстоятельства аварии выясняются, на месте работают автоинспекторы. Проверку произошедшего контролирует районная прокуратура. На место ДТП выехал помощник прокурора Пестречинского района Нияз Габидуллин.

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Тем временем в России растет число аварий на дорогах. Так, в апреле «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Госавтоинспекции России сообщил, что за три месяца 2025 года в стране произошло 24 тысячи дорожно-транспортных происшествий (+1,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), в которых погибло 2,6 тысячи человек, а пострадали 30,6 тысячи.

Отмечалось, что больше всего аварий произошло в Москве, Краснодарском крае, Нижегородской области, Санкт-Петербурге и Московской области — на эти пять регионов приходится 20% всех ДТП в стране. По числу погибших в авариях лидируют Краснодарский край, а также Московская, Ростовская, Нижегородская области и Башкортостан.

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Как пишет издание, число дорожно-транспортных происшествий с участием двухколесного транспорта растет быстрее, чем общая аварийность. С начала года аварий с пострадавшими велосипедистами стало больше на 51%, с участием мотоциклов — на 71,6%, а с мопедами и аналогичными средствами — на 111,7%.

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